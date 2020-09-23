Рэпер Серега снял в новом клипе Усика на кладбище автобусов, назвав ролик самым дорогим в своей карьере. Видео
Рэпер Серега (Сергей Пархоменко) 23 сентября на своем канале в YouTube презентовал клип на песню "Гуччидед". По словам музыканта, это видео стало самым дорогим в его музыкальной карьере. "В клипе приняли участие звезда ММА Артем Лобов, боксер Александр Усик, а также популярные блогеры", – говорится в релизе. Съемки клипа проходили на так называемом кладбище автобусов в Киеве. В комментариях к видео музыкант отметил, что работа над роликом заняла два месяца.
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