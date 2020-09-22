Усик поступил в Харьковский университет внутренних дел

Украинский боксер Александр Усик будет учиться на факультете права и массовых коммуникаций Харьковского национального университета внутренних дел.

Украинский боксер-тяжеловес Александр Усик поступил в Харьковский национальный университет внутренних дел (ХНУВД). Об этом 21 сентября проинформировал сайт телеканала "Интер", рассказывая о поступлении в этот вуз своего телеведущего Андрея Данилевича.

Они стали студентами шестого факультета (права и массовых коммуникаций).

Данилевич рассказал, что вместе с Усиком ездил сдавать вступительные экзамены.

"Мы сдавали экзамен вместе с другими абитуриентами на общих основаниях. Полтора часа писали тесты по английскому и по психологии", – отметил телеведущий.

Усику 33 года, он уроженец Симферополя. Был чемпионом мира по четырем версиям в первом тяжелом весе. В 2019 году объявил о переходе в более тяжелую весовую категорию.