"Это новый тренд?". Усик в разных кроссовках сыграл в гольф

Украинский боксер Александр Усик во время игры в гольф вышел на поле в кроссовках разного цвета.

Украинский боксер Александр Усик показал в Instagram, как играет в гольф. В ролике он предстал в разных кроссовках: черной и белой.

Подписчики заметили это.

"Сашке кто-нибудь скажет? У него кеды разные. Так торопился?" – написал serg_095.

"Ты почему в обуви разной, дурачок?" – спросил a.p.k_69.

"Усик, это новый тренд?" – прокомментировал buzarti.

Посмотреть эту публикацию в Instagram * Публикация от Usyk Aleksandr (@usykaa) 25 Май 2020 в 5:41 PDT

Волонтеры, ведущие сайт "Миротворец", назвали чемпионов мира по боксу Усика и Василия Ломаченко "слабыми существами, которые легко стали инструментом российской пропаганды". Их включили в раздел "Чистилище".

Усик и Ломаченко снялись в фильме "Здравствуй, брат, Христос воскресе!", размещенном 5 мая на YouTube-канале российского монастыря "Корсунская пустынь". В фильме Усик среди прочего заявил, что продолжит поддерживать контакты со своими друзьями из РФ, несмотря на хейт в его адрес.