"Это новый тренд?". Усик в разных кроссовках сыграл в гольф

Украинский боксер Александр Усик показал в Instagram, как играет в гольф. В ролике он предстал в разных кроссовках: черной и белой.
Подписчики заметили это.
"Сашке кто-нибудь скажет? У него кеды разные. Так торопился?" – написал serg_095.
"Ты почему в обуви разной, дурачок?" – спросил a.p.k_69.
"Усик, это новый тренд?" – прокомментировал buzarti.
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Волонтеры, ведущие сайт "Миротворец", назвали чемпионов мира по боксу Усика и Василия Ломаченко "слабыми существами, которые легко стали инструментом российской пропаганды". Их включили в раздел "Чистилище".
Усик и Ломаченко снялись в фильме "Здравствуй, брат, Христос воскресе!", размещенном 5 мая на YouTube-канале российского монастыря "Корсунская пустынь". В фильме Усик среди прочего заявил, что продолжит поддерживать контакты со своими друзьями из РФ, несмотря на хейт в его адрес.