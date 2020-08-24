"Гуччидед". Рэпер Серега презентовал сольную композицию. Видео
Рэпер Серега (Сергей Пархоменко) на своем канале в YouTube презентовал песню "Гуччидед", которая символизирует возвращение артиста на сцену. "Пока клип "Гуччидед", в котором приняли участие известные спортсмены и популярные блогеры, готовится к выходу, певец выпустил танцевальное баттл-видео из кадров, которые не поместились в официальное видео", – говорится в релизе. В начале июля артист анонсировал проведение кастинга среди парней и девушек с яркой индивидуальностью для участия в съемках его будущего клипа.
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