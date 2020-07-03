Рэпер Серега объявил в Киеве кастинг среди красивых девушек, крамперов, паркурщиков и акробатов

Рэпер Серега (Сергей Пархоменко) на своей странице в Instagram анонсировал кастинг среди людей в возрасте от 16 до 40 лет, обладающих яркой индивидуальностью.
По словам артиста, для съемок в его музыкальном клипе нужны представители нестандартной внешности, красивые девушки и фрики.
Кроме того, артист разыскивает танцоров, крамперов, паркурщиков и акробатов.
Кастинг запланирован на 8 июня.
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Ищем интересных, индивидуальных и ярких. 08.07.2020 / 12:00 г. Киев ул. Довженко 3, MY WAY DANCE CENTER
Сергей Пархоменко (сценические псевдонимы – рэпер Серега и Полиграф ШарикOFF) стал знаменитым после выхода песни "Черный бумер".