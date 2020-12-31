Жена Ярославского поделилась в сети семейными снимками

Супруга украинского бизнесмена Александра Ярославского Марина отметила, что их семья будет встречать Новый год в Украине.

Жена украинского бизнесмена Александра Ярославского Марина 31 декабря разместила в Instagram новогодние семейные снимки.

На заглавном фото жена Ярославского позирует возле елки вместе с мужем и тремя детьми, а на следующем снимке компанию им составили ее родители.

Фото: marinka / Instagram

"Наша семья поздравляет всех с Наступающим 2021 годом", – подписала она публикацию, отметив, что находится в Украине.

Фото: marinka / Instagram

Ранее они с мужем отдыхали на Мальдивах.

Марина Свентицкая и Александр Ярославский познакомились 14 лет назад. После 12 лет совместной жизни Ярославский сделал Марине предложение. Свадьбу молодожены сыграли в Лондоне.

Для Ярославского брак с Мариной Свентицкой является третьим. Пара воспитывает троих детей – сына и двух дочерей. Разница в возрасте между супругами составляет 29 лет.