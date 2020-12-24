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24 декабря, 2020
 
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Жена Ярославского показала отдых с мужем на Мальдивах. Фото

Супруга украинского бизнесмена Александра Ярославского Марина поделилась в сети пляжными снимками, сделанными во время отдыха на Мальдивах.

Жена Ярославского Марина: На этой неделе были дожди, но на следующей передают солнце
Жена Ярославского Марина: На этой неделе были дожди, но на следующей передают солнце
Фото: marinka / Instagram

Жена украинского бизнесмена Александра Ярославского Марина 23 декабря разместила в Instagram Stories совместное фото с мужем, сделанное во время отдыха.

Супруга Ярославского позирует в кадре в белом сплошном купальнике, а ее муж – в черных плавках в красную полоску. 

Скриншот: marinka / Instagram
Скриншот: marinka / Instagram

22 декабря супруга бизнесмена разместила в сети пост, указав, что они проводят отпуск на Мальдивах.

"Очень тепло, на этой неделе были дожди, но на следующей передают солнце", – поделилась она с подписчиками.

Марина Свентицкая и Александр Ярославский познакомились 14 лет назад. После 12 лет совместной жизни Ярославский сделал Марине предложение. Свадьбу молодожены сыграли в Лондоне.

Для Ярославского брак с Мариной Свентицкой является третьим. Пара воспитывает троих детей – сына и двух дочерей. Разница в возрасте между супругами составляет 29 лет.

Теги: Александр Ярославский, семья, Мальдивы, отдых
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