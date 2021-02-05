"Как необычно", "Обалденно". Жена Ярославского восхитила переменами во внешности. Фото

Жена украинского бизнесмена Александра Ярославского Марина 5 февраля разместила в Instagram фото и видео, на которых запечатлена с новой прической – она завила прямые волосы в пружинки.
"Лично я обожаю эксперименты, но только не кардинальные. А вы как относитесь к смене образа?" – подписала она публикацию
"Обожаю такие пружинки", – отреагировали подписчики.
"Обалденно", – написали в комментариях фолловеры.
"Вау, как необычно", – отметили пользователи сети.
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Ранее супруга украинского бизнесмена выглядела вот так.
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Марина Свентицкая и Александр Ярославский познакомились 14 лет назад. После 12 лет совместной жизни Ярославский сделал Марине предложение. Свадьбу молодожены сыграли в Лондоне в 2018 году.
Для Ярославского брак с Мариной Свентицкой является третьим. Пара воспитывает троих детей – сына и двух дочерей. Разница в возрасте между супругами составляет 29 лет.