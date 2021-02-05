"Как необычно", "Обалденно". Жена Ярославского восхитила переменами во внешности. Фото

Жена украинского бизнесмена Александра Ярославского заявила, что обожает эксперименты, если они не кардинальные.

Жена украинского бизнесмена Александра Ярославского Марина 5 февраля разместила в Instagram фото и видео, на которых запечатлена с новой прической – она завила прямые волосы в пружинки.

"Лично я обожаю эксперименты, но только не кардинальные. А вы как относитесь к смене образа?" – подписала она публикацию

"Обожаю такие пружинки", – отреагировали подписчики.

"Обалденно", – написали в комментариях фолловеры.

"Вау, как необычно", – отметили пользователи сети.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Marina (@marinka)

Ранее супруга украинского бизнесмена выглядела вот так.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Marina (@marinka)

Марина Свентицкая и Александр Ярославский познакомились 14 лет назад. После 12 лет совместной жизни Ярославский сделал Марине предложение. Свадьбу молодожены сыграли в Лондоне в 2018 году.

Для Ярославского брак с Мариной Свентицкой является третьим. Пара воспитывает троих детей – сына и двух дочерей. Разница в возрасте между супругами составляет 29 лет.