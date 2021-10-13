Ярославский заявил, что аэропорт в Днепре реально построить к концу 2022 года

Он сообщил, что для здания административно-бытового корпуса уже завершили подготовку свайного поля, идет заливка ростверков – верхней части фундамента, которая распределяет нагрузку несущих конструкций. На площадке, где строится VIP-терминал, уже начали забивать сваи.

"Информатор" отмечает, что DCH уже вложила в проект более 200 млн грн.

"Работы идут ударными темпами, я ежеминутно и ежечасно контролирую строительство терминального комплекса. Кроме того, сейчас решился вопрос по строительству аэродрома, на площадку заходит мощный оператор – Onur. Уверен, что мы можем закончить строительство аэропорта в конце следующего, 2022-го, года. И Украина получит еще один роскошный аэропорт", – заявил Ярославский.

Компания Onur Construction International победила в тендере на строительство аэродрома в Международном аэропорту Днепр, напоминает издание. По условиям, подрядчик должен построить 3,2 км взлетно-посадочной полосы, а также рулежные дорожки, перрон и другую взлетно-посадочную инфраструктуру.

"По нашей информации, Onur уже подписала договор и планирует выйти на стройплощадку в начале следующей недели", – пишет портал.

Фото: dp.informator.ua