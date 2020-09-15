Решение о необходимости создания в Днепре современного аэропорта, отвечающего всем международным стандартам, было принято в 2013 году, однако ранее реальных шагов в этом направлении не предпринималось.

Реконструкцию аэропорта в Днепре обещают провести с 2013 года Фото: pixabay.com (архив)

В Днепре начинают подготовительные работы по строительству нового аэродромного комплекса в международном аэропорту "Днепропетровск". Об этом 15 сентября сообщила пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины.

Согласно заключенному договору, подготовительные работы для реализации данного проекта стартуют 16 сентября.

Кроме этого, частный инвестор ООО "НС Днепр" начинает строительство пассажирского и VIP-терминалов с запланированной пропускной способностью до 1 тыс. человек в час.

Также объявлен тендер на отбор генерального подрядчика, который будет выполнять основной объем работ по строительству нового аэродрома.

"Решение о необходимости создания в Днепре современного аэропорта, отвечающего всем международным стандартам, было принято в 2013 году. Однако в прошлом году реальных шагов в этом направлении, к сожалению, не было сделано. И мы будем исправлять эту ситуацию", – сказал министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.

Он пояснил, что процесс проектирования объектов, подобных Днепровскому аэропорту, обычно занимает от 9 до 18 месяцев.

"Поэтому в целях эффективного планирования и расходования выделенных в текущем году средств было решено определить подготовительные работы как отдельный проект. Его стоимость составит около 12 млн грн. Это позволит выполнить важный объем работ для подготовки инфраструктуры и обеспечит непрерывное функционирование аэропорта на время строительства нового аэродромного комплекса", – подчеркнул Криклий.

Основные работы планируется разбить на очереди строительства и пусковые комплексы, в состав которых будут входить:

взлетно-посадочная полоса;

перроны и места стоянок воздушных судов;

магистральная рулежная дорожка и соединительные рулежные дорожки;

базовая и стартовая аварийно-спасательные станции;

радиотехнические средства, метео- и светосигнальное оборудование;

инженерные сети, трансформаторные подстанции, очистные сооружения и тому подобное.

Как результат, за бюджетные средства в новом аэропорту "Днепропетровск" планируется построить взлетно-посадочную полосу длиной 3,2 км, оснащенную современными системами навигации, метеорологическим и светосигнальным оборудованием, говорится на сайте Мининфраструктуры.