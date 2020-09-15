В Днепре начинают подготовительные работы по строительству нового аэродромного комплекса в международном аэропорту "Днепропетровск". Об этом 15 сентября сообщила пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины.
Согласно заключенному договору, подготовительные работы для реализации данного проекта стартуют 16 сентября.
Кроме этого, частный инвестор ООО "НС Днепр" начинает строительство пассажирского и VIP-терминалов с запланированной пропускной способностью до 1 тыс. человек в час.
Также объявлен тендер на отбор генерального подрядчика, который будет выполнять основной объем работ по строительству нового аэродрома.
"Решение о необходимости создания в Днепре современного аэропорта, отвечающего всем международным стандартам, было принято в 2013 году. Однако в прошлом году реальных шагов в этом направлении, к сожалению, не было сделано. И мы будем исправлять эту ситуацию", – сказал министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.
Он пояснил, что процесс проектирования объектов, подобных Днепровскому аэропорту, обычно занимает от 9 до 18 месяцев.
"Поэтому в целях эффективного планирования и расходования выделенных в текущем году средств было решено определить подготовительные работы как отдельный проект. Его стоимость составит около 12 млн грн. Это позволит выполнить важный объем работ для подготовки инфраструктуры и обеспечит непрерывное функционирование аэропорта на время строительства нового аэродромного комплекса", – подчеркнул Криклий.
Основные работы планируется разбить на очереди строительства и пусковые комплексы, в состав которых будут входить:
Как результат, за бюджетные средства в новом аэропорту "Днепропетровск" планируется построить взлетно-посадочную полосу длиной 3,2 км, оснащенную современными системами навигации, метеорологическим и светосигнальным оборудованием, говорится на сайте Мининфраструктуры.
Аэропорт Днепр был открыт в 1943 году и нуждается в модернизации. Терминал находится в частной собственности компании "Днеправиа", взлетно-посадочная полоса принадлежит государству. В марте 2018 года городской голова Днепра Борис Филатов заявлял, что новый аэропорт в Днепре построят при поддержке бизнесмена Александра Ярославского.
Ярославский заявлял, что готов инвестировать в строительство аэровокзального комплекса, если государство профинансирует реконструкцию аэродрома. “Как только первая гривна от государства придет, сразу воткнется первая лопата”, – обещал он. Бизнесмен прогнозировал, что строительство займет около 2,5 лет и обойдется в $70 млн.
10 сентября 2019 года "Информатор" сообщал, что финансирование проектных работ якобы не началось из-за Министерства финансов Украины.