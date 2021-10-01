Wizz Air в декабре откроет рейс из Киева в Стокгольм

Wizz Air выполнял рейсы сообщением Киев – Стокгольм с 2010 года, однако потом отказался от них. В 2019 году этот маршрут закрыл также другой лоукостер – Ryanair.

Wizz Air будет летать в Швецию два раза в неделю по четвергам и воскресеньям.

Авиакомпания выбрала аэропорт Скавста, который является базой для бюджетных авиаперевозчиков и расположен в 100 км от Стокгольма. Билет на автобус из Скавсты в Стокгольм стоит около €20 в одну сторону, что практически сравнимо с минимальной ценой перелета. Лоукостер будет продавать авиабилеты из Киева в Стокгольм по цене от €25.

Новый рейс Wizz Air возобновит авиасообщение между Украиной и Швецией, так как сейчас прямые перелеты между двумя странами отсутствуют.

Гражданам Украины для посещения Швеции необходимо иметь COVID-сертификат о полной вакцинации в приложении "Дія". Швеция признает все вакцины, которые используются в Украине, включая CoronaVac.

Если пассажир не прошел вакцинацию, перед въездом в Швецию ему необходимо сдать тест на коронавирус методом ПЦР или на антиген. С момента тестирования до въезда в страну должно пройти не более 72 часов.