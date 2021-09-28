Гендиректор аэропорта в Николаеве заявил, что вынужден уволиться. ОГА уже назначила нового

"24 сентября я был вынужден уйти с должности генерального директора КП "Николаевский международный аэропорт", – говорится в сообщении.

Барна отметил, что возглавил аэропорт "в обстоятельствах полной деморализации коллектива, когда не было единого видения развития, аэропорт не имел сертификатов, которые давали бы право принимать самолеты и обслуживать пассажиров".

"Нам удалось справиться! Мы получили все сертификаты, персонал прошел обучение, приобрели соответствующую технику, построили новые системы посадки и т.п. Сегодня у нас есть регулярные рейсы пять дней в неделю в Киев и Стамбул", – подчеркнул Барна и добавил, что все, что он оставил себе после 3,5 года работы, кроме опыта, – это "сувенирный самолет от турецких авиалиний, который получил в 2019 году".

На уточнение, почему он увольняется, Барна в комментариях заявил, что "этот вопрос лучше поставить облсовету с его безответственным решением".

Скриншот: Fedor Barna / Facebook

Депутаты Николаевского областного совета еще в июне признали работу Барны неудовлетворительной и рекомендовали облгосадминистрации досрочно расторгнуть с ним контракт, писал "Укринформ". Депутаты сочли, что директор плохо наладил работу предприятия, а также не предоставлял облсовету отчеты о работе.

Сам Барна в ходе комиссии 7 июня утверждал, что сдает отчеты регулярно, писало местное издание "НикВести". Он также отмечал, что предприятие в 2021 году не получило денег из областного бюджета, кроме средств, которые выделяются на софинансирование проекта, поданного в Государственный фонд регионального развития.

Исполняющим обязанности директора аэропорта глава Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким распоряжением от 24 сентября назначил бывшего советника директора аэропорта Киев Петра Кизима, сообщается на странице ОГА в Facebook. Кизим уже приступил к работе.