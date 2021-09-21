Аэропорт Херсон закрыли до конца года – взлетно-посадочную полосу готовят к приему тяжелых самолетов

После реконструкции взлетно-посадочной полосы аэропорт сможет принимать тяжелые самолеты до 10–12 раз в день Фото: Міжнародний аеропорт "Херсон" / Facebook

Полосу хотят подготовить к приему тяжелых Boeing, отмечалось в сообщении.

20 сентября директор КП "Херсонские авиалинии" Виталий Кучерук подтвердил "Укринформу", что аэропорт закрыли, реконструкция идет по плану.

По его словам, сейчас снимают плиты на 500 м полосы, после этого начнется фрезерование покрытия основной части взлетно-посадочной полосы длиной 2 тыс. м.

Кучерук отметил, что открыть аэропорт планируют до Нового года, если позволит погода.