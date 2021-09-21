Аэропорт Херсон закрыли до конца года – взлетно-посадочную полосу готовят к приему тяжелых самолетов

Полосу хотят подготовить к приему тяжелых Boeing, отмечалось в сообщении.
20 сентября директор КП "Херсонские авиалинии" Виталий Кучерук подтвердил "Укринформу", что аэропорт закрыли, реконструкция идет по плану.
По его словам, сейчас снимают плиты на 500 м полосы, после этого начнется фрезерование покрытия основной части взлетно-посадочной полосы длиной 2 тыс. м.
Кучерук отметил, что открыть аэропорт планируют до Нового года, если позволит погода.
Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Херсонскую область в июне 2020 года поручил подготовить приоритетный план реконструкции аэропортов страны. Аэропорт в Херсоне он назвал "одним из очень важных хабов на юге Украины".
Херсонский аэропорт вошел в государственную целевую программу развития аэропортов, которая предполагает финансирование реконструкции его взлетно-посадочной полосы.
Проект предусматривает прокладку нового слоя асфальтобетона по всей площади полосы. Это позволит принимать самолеты Boeing 737 – 800, 900 и Airbus 321 до 10–12 раз в день.
Международный аэропорт Херсон был открыт в 1985 году. Его общая площадь – 297,3 га, а длина взлетно-посадочной полосы составляет 2500 м. Аэропорт может принимать 400 пассажиров в час.