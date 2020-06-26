Зеленский поручил подготовить приоритетный план реконструкции аэропортов Украины

Международный аэропорт Херсон входит в число приоритетных, так как им в том числе пользуются и жители оккупированного Крыма, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Херсонскую область поручил подготовить приоритетный план реконструкции аэропортов страны. Об этом 26 июня сообщает сайт Офиса президента.

Сегодня глава государства ознакомился с реконструкцией международного аэропорта Херсон, на котором до сентября этого года планируется открытие обновленной светосигнальной системы.

Отмечается, что в рамках областной программы развития аэропорта на 2018–2020 годы там частично проведен ремонт взлетно-посадочной полосы.

"Аэропорт является стратегическим. На юге это один из очень важных хабов, и я хотел бы, чтобы он стал хабом для перелетов из Николаевской, Херсонской областей... Даже из Запорожья к нам приезжают, потому что Ryanair запустил очень популярные рейсы", – сказал глава Херсонской облгосадминистрации Юрий Гусев.

По словам министра инфраструктуры Владислава Криклия, общая стоимость полного восстановления взлетно-посадочной полосы составляет 1,2–1,5 млрд грн, при этом на 2019 год было заложено 910 млн грн.

"Чтобы нам говорить с премьером о сокращении сроков и увеличении средств, нужен четкий план по всем аэропортам. Посмотреть технические документы и увидеть, какие аэропорты мы можем очень быстро запустить. Нам нужна очередь приоритетов", – пояснил глава государства.

По его словам, херсонский аэропорт входит в число приоритетных, так как им в том числе пользуются и жители оккупированного Крыма.

Власти Украины 17 марта заявили о прекращении регулярного авиасообщения из-за пандемии коронавируса. 5 июня в Украине возобновилось внутреннее авиасообщение, 15 июня открылись международные рейсы.