Ярославский: У нас с Тереховым железобетонная договоренность по восстановлению футбольной инфраструктуры, юридические моменты он решит

Бизнесмен напомнил, что харьковская футбольная инфраструктура, построенная к Евро 2012, состояла из двух частей, первая прошла процедуру спецконфискации у беглого украинского бизнесмена Сергея Курченко: это база, здание футбольной академии, часть подтрибунных помещений стадиона. Вторая – это часть стадиона, которую Харьков получил в собственность от областного совета. На сегодня целостность этой части юридически еще не восстановлена, отметил Ярославский.

"Когда мы начинали "Металлист", мы дали обещание и люди в нас поверили. Я пообещал болельщикам, что мы сделаем команду, что мы начнем восстанавливать инфраструктуру, хотя она мне не принадлежит. В рамках частно-городского партнерства по клубу есть железобетонная договоренность с [мэром Харькова] Игорем Тереховым, что он довосстановит инфраструктуру и будет ее содержать, а я сделаю классную команду, которая будет играть, как минимум, в Лиге Европы. И стадион, и база, и здание академии должны быть в собственности города. На сегодня часть ее (стадион) у города, часть – на пути в город. Там есть юридические моменты, о них лучше у мэра Игоря Терехова спросить. Но я уверен: то, что он обещает, он выполняет", – подчеркнул президент клуба.

ФК "Металлист" не использует базу в поселке Высоком, и в клубе до конца не понимают, в каком она состоянии, добавил он. Команда тренируется на полях Академии футбола, которые принадлежат бизнесмену на условиях инвестиционного договора. Ярославский ответил, что хочет вернуть "Металлист" на его базу.

"Конечно же! Я ее строил. В 2005 году, когда я туда пришел, там крысы бегали, мы от них палками отбивались. Там было все развалено, стояла какая-то скошенная кибитка и с лопатками ходили в лес в туалет. Каждый сантиметр я построил все своими руками", – рассказал бизнесмен.

Он отметил, что готов помогать восстанавливать инфраструктуру клуба после урегулирования всех юридических моментов.

"Сейчас, пока вопрос висит в воздухе, пока база в непонятном состоянии, я туда не езжу. Как только все решится юридически, я готов даже помогать там финансово, как это было со стадионом. Вы же помните, что тут творилось? Когда я пришел сюда и увидел, во что его превратили, я чуть разрыв сердца не получил. За 10 лет уничтожили все, что только можно было. Мы восстановили. Я потратил деньги не на свою собственность. И даже если они мне никогда не вернутся, пусть будет подарок харьковчанам. Я не хочу видеть стадион таким, каким он был. И база убитая вся, уверен, что никто ею не занимается. И здание Академии стоит убитое внутри. Те же морозы убивают систему отопления. И это продолжается дальше. Пусть сегодня это государственная или городская собственность, но она ведь приходит в негодность!" – возмутился Ярославский.