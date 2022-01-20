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Ярославский: У нас с Тереховым железобетонная договоренность по восстановлению футбольной инфраструктуры, юридические моменты он решит

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Александр Ярославский: И стадион, и база, и здание академии должны быть в собственности города
Александр Ярославский: И стадион, и база, и здание академии должны быть в собственности города
Фото: Канали Футбол 1,2,3 / YouTube

В Харькове не урегулирован юридический статус части футбольной инфраструктуры, которая прошла процедуру спецконфискации, поэтому футбольный клуб "Металлист" сейчас не тренируется на базе в Высоком, которая была построена бизнесменом Александром Ярославским в рамках подготовки Харькова к Евро 2012. Об этом Ярославский сообщил в опубликованном в YouTube 19 января интервью телеканалам "Футбол 1/2/3".

Бизнесмен напомнил, что харьковская футбольная инфраструктура, построенная к Евро 2012, состояла из двух частей, первая прошла процедуру спецконфискации у беглого украинского бизнесмена Сергея Курченко: это база, здание футбольной академии, часть подтрибунных помещений стадиона. Вторая – это часть стадиона, которую Харьков получил в собственность от областного совета. На сегодня целостность этой части юридически еще не восстановлена, отметил Ярославский.

"Когда мы начинали "Металлист", мы дали обещание и люди в нас поверили. Я пообещал болельщикам, что мы сделаем команду, что мы начнем восстанавливать инфраструктуру, хотя она мне не принадлежит. В рамках частно-городского партнерства по клубу есть железобетонная договоренность с [мэром Харькова] Игорем Тереховым, что он довосстановит инфраструктуру и будет ее содержать, а я сделаю классную команду, которая будет играть, как минимум, в Лиге Европы. И стадион, и база, и здание академии должны быть в собственности города.  На сегодня часть ее (стадион) у города, часть – на пути в город. Там есть юридические моменты, о них лучше у мэра Игоря Терехова спросить. Но я уверен: то, что он обещает, он выполняет", – подчеркнул президент клуба.

ФК "Металлист" не использует базу в поселке Высоком, и в клубе до конца не понимают, в каком она состоянии, добавил он. Команда тренируется на полях Академии футбола, которые принадлежат бизнесмену на условиях инвестиционного договора. Ярославский ответил, что хочет вернуть "Металлист" на его базу.

"Конечно же! Я ее строил. В 2005 году, когда я туда пришел, там крысы бегали, мы от них палками отбивались. Там было все развалено, стояла какая-то скошенная кибитка и с лопатками ходили в лес в туалет. Каждый сантиметр я построил все своими руками", – рассказал бизнесмен.

Он отметил, что готов помогать восстанавливать инфраструктуру клуба после урегулирования всех юридических моментов.

"Сейчас, пока вопрос висит в воздухе, пока база в непонятном состоянии, я туда не езжу. Как только все решится юридически, я готов даже помогать там финансово, как это было со стадионом. Вы же помните, что тут творилось? Когда я пришел сюда и увидел, во что его превратили, я чуть разрыв сердца не получил. За 10 лет уничтожили все, что только можно было. Мы восстановили. Я потратил деньги не на свою собственность. И даже если они мне никогда не вернутся, пусть будет подарок харьковчанам. Я не хочу видеть стадион таким, каким он был. И база убитая вся, уверен, что никто ею не занимается. И здание Академии стоит убитое внутри. Те же морозы убивают систему отопления. И это продолжается дальше. Пусть сегодня это государственная или городская собственность, но она ведь приходит в негодность!" – возмутился Ярославский.

Контекст:

В 2012 году беглый украинский бизнесмен, владелец группы компаний ВЕТЭК и медиахолдинга UMH Group Сергей Курченко купил ФК "Металлист" у Ярославского. В 2016 году клуб из-за финансовых проблем прекратил участие в чемпионате Украины по футболу. До этого клуб входил в топ-3 лучших команд Украины.

Ярославский инвестировал более $5 млн в восстановление стадиона "Металлист" и создание 14 новых современных тренировочных полей футбольной академии. В мае прошлого года бизнесмен заявил о намерениях возродить футбольный клуб.

"Україньскі новини" отмечают, что на домашние поединки в прошлом году на стадионе собиралось в 10 раз больше болельщиков, чем на все матчи клубов высшей лиги.

"Только за первые три часа продажи билетов на матч нынешнего состава со звездами прошлых лет 28 мая 2022 года было продано 1000 билетов", – пишет агентство.

Теги: футбол, Харьков, спорт, инвестиции, Александр Ярославский, Металлист Харьков, стадион, UMH group, спецконфискация, инфраструктура
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