Жребий определил четвертьфинальные пары Кубка Украины по футболу

Матчи пройдут в 2022 году Фото: pixabay.com

Лидеры украинской Премьер-лиги (УПЛ), донецкий "Шахтер" и киевское "Динамо" на этом этапе были сеяными, то есть не могли выпасть в соперники друг другу.

Результаты жеребьевки:

"Днепр-1" (Днепр) – "Ворскла" (Полтава);

"Александрия" (Александрия) – "Динамо" (Киев);

"Металлист" (Харьков) – "Заря" (Луганск);

"Львов" (Львов) – "Шахтер" (Донецк).

Все команды, кроме "Металлиста", представляют УПЛ, харьковский клуб – Первую лигу украинского чемпионата.

Базовый день для проведения матчей четвертьфинальной стадии Кубка Украины – 2 марта 2022 года.

Команды, которые сыграют в полуфинале, определяться в одном поединке.