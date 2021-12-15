Жребий определил четвертьфинальные пары Кубка Украины по футболу

Лидеры украинской Премьер-лиги (УПЛ), донецкий "Шахтер" и киевское "Динамо" на этом этапе были сеяными, то есть не могли выпасть в соперники друг другу.
Результаты жеребьевки:
Все команды, кроме "Металлиста", представляют УПЛ, харьковский клуб – Первую лигу украинского чемпионата.
Базовый день для проведения матчей четвертьфинальной стадии Кубка Украины – 2 марта 2022 года.
Команды, которые сыграют в полуфинале, определяться в одном поединке.
Полуфинальные матчи Кубка Украины запланированы на 20 апреля, финал – на 11 мая.
Кубок Украины сезона 2020/2021 выиграло "Динамо" со счетом 1:0, соперником киевлян была "Заря".