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Жребий определил четвертьфинальные пары Кубка Украины по футболу

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Матчи пройдут в 2022 году
Матчи пройдут в 2022 году
Фото: pixabay.com

25 декабря в Доме футбола в Киеве состоялась жеребьевка четвертьфинальных пар Кубка Украины по футболу. Об этом сообщает Украинская ассоциация футбола (УАФ).

Лидеры украинской Премьер-лиги (УПЛ), донецкий "Шахтер" и киевское "Динамо" на этом этапе были сеяными, то есть не могли выпасть в соперники друг другу.

Результаты жеребьевки:

  • "Днепр-1" (Днепр) – "Ворскла" (Полтава);
  • "Александрия" (Александрия) – "Динамо" (Киев);
  • "Металлист" (Харьков) – "Заря" (Луганск);
  • "Львов" (Львов) – "Шахтер" (Донецк).

Все команды, кроме "Металлиста", представляют УПЛ, харьковский клуб – Первую лигу украинского чемпионата.

Базовый день для проведения матчей четвертьфинальной стадии Кубка Украины – 2 марта 2022 года.

Команды, которые сыграют в полуфинале, определяться в одном поединке.

Контекст:

Полуфинальные матчи Кубка Украины запланированы на 20 апреля, финал – на 11 мая.

Кубок Украины сезона 2020/2021 выиграло "Динамо" со счетом 1:0, соперником киевлян была "Заря".

Теги: футбол, Динамо Киев, Ворскла Полтава, Металлист Харьков, Днепр, Заря Луганск, Кубок Украины, Шахтер Донецк, Александрия, жеребьевка, УАФ
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