УЕФА провел повторную после скандала жеребьевку плей-офф Лиги чемпионов

Результаты предыдущей жеребьевки завершились скандалом, они были отменены из-за технической ошибки.

В ходе новой жеребьевки плей-офф Лиги чемпионов сформировались следующие пары:

Первые матчи 1/8 финала Лиги чемпионов состоятся 15–16-го и 22–23 февраля 2022 года, ответные – 8–9-го и 15–16 марта.

Контекст:

В групповом этапе Лиге чемпионов сезона 2021/2022 года от Украины участвовали чемпион и вице-чемпион страны – киевское "Динамо" и донецкий "Шахтер". Оба клуба заняли в своих группах последние четвертые места и завершили выступления в турнире.

Финал Лиги чемпионов состоится 28 мая 2022 года на "Газпром Арене" в Санкт-Петербурге (РФ).