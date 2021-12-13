УЕФА аннулировал результаты жеребьевки Лиги чемпионов из-за "технической проблемы"

Участвовал в жеребьевке бывший российский футболист Андрей Аршавин, который в соперники "Вильярреалу" вытянул шар с "Манчестер Юнайтед". Эта команда уже встречалась с испанским клубом на стадии группового этапа турнира, в связи с чем они не могли сыграть в 1/8 финала друг против друга. Аршавину пришлось заново определять соперника для действующих победителей Лиги Европы – на этот раз выпал "Манчестер Сити".

Когда жеребьевка определяла оппонента "Атлетико", в корзину забыли добавить "Манчестер Юнайтед", однако добавили шар "Ливерпуля", с которым "Атлетико" играл в группе. В итоге футболистам из Мадрида досталась "Бавария", "Атлетико" подал протест.

В результате УЕФА принял решение аннулировать результаты и провести повторную жеребьевку.

"Из-за технической проблемы с программным обеспечением внешнего поставщика, который сообщает официальным лицам УЕФА, какие команды имеют право играть друг с другом, была допущена серьезная ошибка в жеребьевке 1/8 финала Лиги чемпионов", – сказано в заявлении организации.