ГОРДОН
 
 
СПОРТ

УЕФА аннулировал результаты жеребьевки Лиги чемпионов из-за "технической проблемы"

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Жеребьевка стыковых матчей Лиги Европы и Лиги конференций ознаменовалась скандалом
Жеребьевка стыковых матчей Лиги Европы и Лиги конференций ознаменовалась скандалом
Скриншот: UEFA / YouTube

В штаб-квартире УЕФА (Ньон, Швейцария) 13 декабря состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов, во время которой возникли технические ошибки, в связи с которыми организаторы признали ее недействительной и приняли решение провести процедуру повторно. Об этом сообщает Sport.ua.

Участвовал в жеребьевке бывший российский футболист Андрей Аршавин, который в соперники "Вильярреалу" вытянул шар с "Манчестер Юнайтед". Эта команда уже встречалась с испанским клубом на стадии группового этапа турнира, в связи с чем они не могли сыграть в 1/8 финала друг против друга. Аршавину пришлось заново определять соперника для действующих победителей Лиги Европы – на этот раз выпал "Манчестер Сити".

Когда жеребьевка определяла оппонента "Атлетико", в корзину забыли добавить "Манчестер Юнайтед", однако добавили шар "Ливерпуля", с которым "Атлетико" играл в группе. В итоге футболистам из Мадрида досталась "Бавария", "Атлетико" подал протест.

В результате УЕФА принял решение аннулировать результаты и провести повторную жеребьевку.

"Из-за технической проблемы с программным обеспечением внешнего поставщика, который сообщает официальным лицам УЕФА, какие команды имеют право играть друг с другом, была допущена серьезная ошибка в жеребьевке 1/8 финала Лиги чемпионов", – сказано в заявлении организации.

Контекст:

В жеребьевке стыковых матчей Лиги Европы и Лиги конференций приняли участие 16 команд: восемь обладателей вторых мест на групповом этапе Лиги конференций (сеяные) и восемь обладателей третьих мест на групповом этапе Лиги Европы (несеяные).

Первые матчи состоятся 17 февраля, ответные – неделей позже. Победители стыковых матчей присоединятся в 1/8 финала к победителям групп Лиги конференций.

Теги: футбол, спорт, УЕФА, Лига чемпионов, скандал, чемпионат Европы, жеребьевка
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Умер автор фильмов "Асса" и "Сто дней после детства", российский режиссер Сергей Соловьев
Умер автор фильмов "Асса" и "Сто дней после детства", российский режиссер Сергей Соловьев
"Потом садись попой на ее грязь", "Есть что-то вульгарное". Орбакайте с конусами на голой груди закинула ноги на стул
"Потом садись попой на ее грязь", "Есть что-то вульгарное". Орбакайте с конусами на голой груди закинула ноги на стул
"Красавчик", "Чувствует себя защищенной". Тину Кароль сняли в объятиях грузинского певца
"Красавчик", "Чувствует себя защищенной". Тину Кароль сняли в объятиях грузинского певца
Похудевшая на 20 кг солистка группы Kazka Зарицкая рассказала, что исключила из рациона, чтобы не набирать вес
Похудевшая на 20 кг солистка группы Kazka Зарицкая рассказала, что исключила из рациона, чтобы не набирать вес
  Смерть Мистера Бига обрушила акции Peloton. В ответ компания срочно "воскресила" героя и нашла ему новую любовь вместо Кэрри Брэдшоу
  Смерть Мистера Бига обрушила акции Peloton. В ответ компания срочно "воскресила" героя и нашла ему новую любовь вместо Кэрри Брэдшоу
"Целлюлит видно, особенно на ногах", "Ее уже не узнать". Организаторы российской премии показали фото Седоковой крупным планом
"Целлюлит видно, особенно на ногах", "Ее уже не узнать". Организаторы российской премии показали фото Седоковой крупным планом
"Полуголая глупышка", "Лиф красивый". Дорофеева станцевала перед камерой в расстегнутой кофте
"Полуголая глупышка", "Лиф красивый". Дорофеева станцевала перед камерой в расстегнутой кофте
"Это слишком". Возлюбленная "танцующего миллионера" Вакки развалилась в откровенном мини без белья
"Это слишком". Возлюбленная "танцующего миллионера" Вакки развалилась в откровенном мини без белья
"Хотелось убрать шаблон однотипности из украинской поп-музыки". Худрук Дорофеевой записал альбом с ее мужем. Аудио
"Хотелось убрать шаблон однотипности из украинской поп-музыки". Худрук Дорофеевой записал альбом с ее мужем. Аудио
"Очень похож на отца", "Курносик". Молодая жена 76-летнего Петросяна показала, как разговаривает их повзрослевший сын
"Очень похож на отца", "Курносик". Молодая жена 76-летнего Петросяна показала, как разговаривает их повзрослевший сын
  Маша Ефросинина рассказала, как Наташа Влащенко назвала ее "полной дурой". Журналистка прокомментировала
  Маша Ефросинина рассказала, как Наташа Влащенко назвала ее "полной дурой". Журналистка прокомментировала
"Сиськи – огонь", "Крестик на трусиках прекрасен". Обнаженная Чехова облизала на камеру конфету
"Сиськи – огонь", "Крестик на трусиках прекрасен". Обнаженная Чехова облизала на камеру конфету
"На кого она только не обиделась". Кухар высказалась о конфликте с Гвоздевой на "Танцах со звездами"
"На кого она только не обиделась". Кухар высказалась о конфликте с Гвоздевой на "Танцах со звездами"
"Ого, прямо Волочкова". Огневич показала растяжку в ванне
"Ого, прямо Волочкова". Огневич показала растяжку в ванне
34-летний экс-нардеп Парасюк показал жену и полуторамесячного сына
34-летний экс-нардеп Парасюк показал жену и полуторамесячного сына
"Мать родная", "Как-то Тина раскрепостилась в последнее время". Полуголая Тина Кароль показала промежность
"Мать родная", "Как-то Тина раскрепостилась в последнее время". Полуголая Тина Кароль показала промежность
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Чуть не вырвало от фото", "Думали, дно пробито, но снизу постучали". Волочкова показала снимки с двумя мужчинами (182429)
2
"Остановитесь! Хватит бомбить нас своей красотой!" Мейхер показала грудь без лифчика (144908)
3
"Она без трусов?" В сети обсуждают новые фото Ани Лорак (56962)
4
"Красива, как никогда", "Старение пошло вспять". Голая Деми Мур сделала селфи в ванне (46978)
5
"Да, я влюбилась. И мне не стыдно". Замужняя Седокова призналась в новой влюбленности (30707)
6
"Мать, ты че?", "Думаю, что теперь я лесбиянка". Леди Гага обнажила грудь в асимметричном декольте (30317)
7
"Зашла на кухню и испугалась". Асмус показала портрет, который нарисовала ее дочь от Гарика Харламова (28715)
8
"Крутая блондинка", "Ваушная". Актриса студии "Квартал 95" Сопонару засветила тату в декольте платья (26774)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS