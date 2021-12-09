Яремчук забил за "Бенфику" в ворота "Динамо". Киевляне в пятый раз уступили в группе Лиги чемпионов

Счет в поединке на 16-й минуте открыл бывший игрок "Динамо", форвард сборной Украины Роман Яремчук. После прострела Жоао Марио украинский нападающий в касание отправил мяч в ворота киевлян. Это первый гол Яремчука за "Бенфику" в Лиге чемпионов.

Спустя шесть минут "Бенфика" удвоила счет, отличился защитник португальского клуба Жилберто.

2:0 в итоге – пятое поражение "Динамо" в группе E.

В другом поединке этого квартета команд немецкая "Бавария" со счетом 3:0 победила испанскую "Барселону", отмечается на сайте УЕФА.

Таким образом, набрав 18 очков в шести поединках, мюнхенский клуб финишировал на первом месте в группе E, "Бенфика" вторая – восемь баллов. Оба клуба сыграют в плей-офф Лиги чемпионов.

Третье место заняла "Барселона" – семь очков, команда из Каталонии продолжит выступление в Лиге Европы.

"Динамо", набрав одно очко, финишировало на последнем четвертом месте.

Скриншот: uefa.com