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"Динамо" осталось без еврокубковой весны

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Поражение от "Баварии" стало четвертым для "Динамо" в рамках группового этапа Лиги чемпионов
Поражение от "Баварии" стало четвертым для "Динамо" в рамках группового этапа Лиги чемпионов
Фото: EPA

Матч 6-го тура Лиги чемпионов против португальской "Бенфики" станет последним для киевского "Динамо" в текущем сезоне еврокубков. Независимо от его результата, чемпион Украины финиширует на последнем, четвертом, месте в группе E.

23 ноября "Динамо" в Киеве со счетом 1:2 уступило мюнхенской "Баварии", это поражение стало четвертым для киевлян в рамках группового этапа Лиги чемпионов.

В другом поединке квартета Е в Испании "Барселона" сыграла вничью (0:0) с "Бенфикой", сообщается на сайте Союза европейских футбольных ассоциаций.  

Победителем группы Е стала "Бавария", у немецкой команды 100-процентный показатель – пять побед в пяти поединках. За второе место в последнем, шестом, туре поспорят "Барселона" (семь очков в активе) и Бенфика" (пять). Португальский клуб недостижим для "Динамо", у которого в активе одно очко.

Скриншот: uefa.com
Скриншот: uefa.com

8 декабря в последнем туре группы Е "Динамо" сыграет против "Бенфики" в Португалии, "Бавария" в Мюнхене примет "Барселону".

Контекст:

В первом туре "Динамо" стартовало с ничьей в Лиге чемпионов в матче против "Бенфики". Во втором матче киевляне проиграли "Баварии" в Мюнхене со счетом 0:5, в третьем и четвертом – с одинаковым счетом 0:1 "Барселоне".

Теги: футбол, Украина, Барселона, Динамо Киев, Лига чемпионов, Бавария, Бенфика, турнир
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