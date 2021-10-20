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"Динамо" уступило "Барселоне". Единственный мяч забил самый результативный защитник Лиги чемпионов

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Пике автор единственного гола "Барселоны" в ворота "Динамо"
Пике – автор единственного гола "Барселоны" в ворота "Динамо"
Фото: FC Barcelona / Twitter

Чемпион Украины по футболу киевское "Динамо" со счетом 0:1 уступило в Испании "Барселоне" в поединке третьего тура Лиги чемпионов. Об этом сообщается на сайте Союза европейских футбольных ассоциаций 20 октября.

Единственный мяч на 36-й минуте поединка забил Жерар Пике.

Он – самый результативный защитник в истории Лиги чемпионов вместе с экс-игроком мадридского "Реала" Роберто Карлосом, у обоих футболистов по 16 результативных ударов, отмечается в Twitter УЕФА.

1:0 – восьмая победа испанского клуба в противостоянии с "Динамо" в Лиге чемпионов.

В другом поединке группы E после матча в Барселоне сыграют португальская "Бенфика" и немецкая "Бавария", отмечается на сайте УЕФА. В стартовом составе "орлов" на поле выйдет форвард сборной Украины Роман Яремчук.

После трех туров в активе "Динамо" одно набранное очко, киевский клуб занимает последнее место в квартете E, "Барселона" – третья с тремя пунктами.   

В четвертом туре Лиги чемпионов "Динамо" сыграет 2 ноября в Киеве на НСК "Олимпийский" против своего нынешнего соперника – "Барселоны".

Контекст:

В первом туре "Динамо" стартовало с ничьей в Лиге чемпионов в матче против португальской "Бенфики". Во втором матче киевляне проиграли "Баварии" в Мюнхене со счетом 0:5.

Теги: футбол, Украина, Барселона, Испания, Динамо Киев, УЕФА, Лига чемпионов, Бавария, Бенфика, Жерар Пике, Роман Яремчук
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