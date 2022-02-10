Ярославского вызывают на допрос из-за смертельного ДТП. По данным СМИ, бизнесмен покинул Украину

Сейчас полиция устанавливает личность погибшего и обстоятельства аварии.

Правоохранители открыли два уголовных производства – по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) и по ч. 3 ст. 135 (оставление в опасности) Уголовного кодекса Украины. Виновнику ДТП грозит до восьми лет лишения свободы.

В то же время собеседники "Украинской правды" в авиационной сфере утверждают, что Ярославский покинул Украину.

По информации источников "Украинской правды", чартер из Польши прилетел в Харьков в 12.50 и вылетел из Харькова в 13.50. По данным Flightradar, самолет двигается в аэропорт Фарнборо (Лондон). На его борту находятся Ярославский и его тесть Сергей Свентицкий.

В ночь на четверг, 10 февраля, в Харьковской области на трассе Чугуев – Мартовое автомобиль насмерть сбил мужчину. Как сообщает "Украинская правда", ссылаясь на источники в правоохранительных органах, на месте ДТП нашли номера автомобиля из кортежа Ярославского.