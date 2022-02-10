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ПРОИСШЕСТВИЯ

Кортеж Ярославского сбил насмерть человека – УП

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На месте ДТП нашли автомобильные номера из кортежа бизнесмена
На месте ДТП нашли автомобильные номера из кортежа бизнесмена 
Фото: Александр Ярославcкий / Facebook

В ночь на четверг, 10 февраля, в Харьковской области на трассе Чугуев – Мартовое автомобиль насмерть сбил мужчину. Как сообщает издание "Украинская правда", ссылаясь на источники в правоохранительных органах, на месте ДТП нашли номера автомобиля из кортежа бизнесмена Александра Ярославского.

"После полуночи в полицию поступил звонок, что на трассе Чугуев – Мартовое сбили человека. Это произошло ближе к Мартовому. Погиб мужчина средних лет. Никого рядом не было. На месте нашли номера 0018", – сообщил источник издания.

По словам собеседника "Украинской правды", такие номера имеет "передняя машина" из кортежа Ярославского, иногда автомобиль водит сам бизнесмен. На архивном фото кортежа, опубликованном изданием Kharkiv today, видно, что обе машины Mercedes Brabus из кортежа Ярославского – с номерами 0018, различаются только буквенные коды.

По данным источника УП, позже в полицию позвонил мужчина, который сообщил, что стал участником ДТП и придет в райотдел дать показания. По состоянию на 10.00 свидетель в полицию не пришел. Впоследствии еще один собеседник "Украинской правды" рассказал, что водителя по состоянию на 12.00 допрашивали правоохранители.

Источники издания заявляют, что есть свидетели, видевшие, как вечером кортеж Ярославского уезжал из Харькова в Мартовое, где он проживает.

Днем 10 февраля на сайте Национальной полиции Украины появилось сообщение о погибшем в ДТП пешеходе. Однако место аварии не совпадает с местом, указанным источником УП.

"Предварительно установлено, что 9 февраля около 22.55 неустановленный автомобиль, двигавшийся со стороны города Чугуева в направлении Харькова, совершил наезд на пешехода – мужчину с виду 30–40 лет. Тело умершего направлено в морг. Его личность, а также личность злоумышленника сейчас устанавливаются", – говорится в сообщении.

По данному факту открыто уголовное производство по ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).

Ярославский информацию источников УП пока не прокомментировал.

Контекст:

Александр Ярославский  – бывший совладелец "Укрсиббанка", президент группы DCH. Входит в топ-10 наиболее состоятельных украинских бизнесменов согласно рейтингу украинского Forbes. С активами в размере $820 млн он занимает девятое место в рейтинге.

С 2005-го по 2012 год был президентом харьковского ФК "Металлист". В феврале 2021 года в Харьковском городском совете сообщили о договоренности с Ярославским о возрождении футбольного клуба "Металлист".

Теги: ДТП, Харьков, автомобили, Александр Ярославский, полиция, Чугуев, правоохранители, свидетели, уголовное производство, DCH, кортеж, мужчины
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