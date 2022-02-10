Кортеж Ярославского сбил насмерть человека – УП

"После полуночи в полицию поступил звонок, что на трассе Чугуев – Мартовое сбили человека. Это произошло ближе к Мартовому. Погиб мужчина средних лет. Никого рядом не было. На месте нашли номера 0018", – сообщил источник издания.

По словам собеседника "Украинской правды", такие номера имеет "передняя машина" из кортежа Ярославского, иногда автомобиль водит сам бизнесмен. На архивном фото кортежа, опубликованном изданием Kharkiv today, видно, что обе машины Mercedes Brabus из кортежа Ярославского – с номерами 0018, различаются только буквенные коды.

По данным источника УП, позже в полицию позвонил мужчина, который сообщил, что стал участником ДТП и придет в райотдел дать показания. По состоянию на 10.00 свидетель в полицию не пришел. Впоследствии еще один собеседник "Украинской правды" рассказал, что водителя по состоянию на 12.00 допрашивали правоохранители.

Источники издания заявляют, что есть свидетели, видевшие, как вечером кортеж Ярославского уезжал из Харькова в Мартовое, где он проживает.

Днем 10 февраля на сайте Национальной полиции Украины появилось сообщение о погибшем в ДТП пешеходе. Однако место аварии не совпадает с местом, указанным источником УП.

"Предварительно установлено, что 9 февраля около 22.55 неустановленный автомобиль, двигавшийся со стороны города Чугуева в направлении Харькова, совершил наезд на пешехода – мужчину с виду 30–40 лет. Тело умершего направлено в морг. Его личность, а также личность злоумышленника сейчас устанавливаются", – говорится в сообщении.

По данному факту открыто уголовное производство по ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).

Ярославский информацию источников УП пока не прокомментировал.