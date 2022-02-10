В компании Ярославского официально прокомментировали смертельное ДТП с участием автомобиля из кортежа бизнесмена

По информации DCH, Ярославский на данный момент находится в Лондоне Фото: Александр Ярославский / Facebook

В DCH отметили, что за рулем автомобиля, номерные знаки которого нашли на месте происшествия, был водитель, работающий в одной из вспомогательных служб компании, который ночью направлялся в сторону Харькова для парковки автомобиля.

"Он в условиях ограниченной видимости совершил наезд на препятствие, характер которого во время движения не распознал. Утром был обнаружен факт отсутствия номерного знака, а также выяснились другие обстоятельства дела", – заявили в компании.

В DCH утверждают, что сотрудники сообщили о происшествии в полицию, а водитель отправился на допрос.

"В настоящее время он сотрудничает со следствием и ожидает меры пресечения", – добавили в пресс-службе.

Сам Ярославский, по информации компании, улетел в Лондон для встречи с семьей, согласно рабочему графику, составленному в начале недели.