"Я спал дома и утром только узнал об этом". Ярославский прокомментировал ДТП

Ярославский сказал, что "не следит за своими номерами" Фото: Александр Ярославский / Facebook

"Я спал дома и утром только узнал об этом", – сказал Ярославский.

Он не подтвердил и не опроверг информацию о том, что в ДТП попал автомобиль из его кортежа. На вопрос, принадлежат ли автомобилям его кортежа номера 0018, бизнесмен сказал, что "не следит за своими номерами".

Журналисты попросили уточнить, где был кортеж, пока бизнесмен спал. Ярославский на это заявил: "Спросите у кортежа".

В ночь на 10 февраля в Харьковской области на трассе Чугуев – Мартовое автомобиль насмерть сбил мужчину. Как сообщает "Украинская правда", ссылаясь на источники в правоохранительных органах, на месте ДТП нашли номера автомобиля из кортежа Ярославского.

В МВД сообщили, что вызовут бизнесмена на допрос. Правоохранители открыли два уголовных производства – по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) и по ч. 3 ст. 135 (оставление в опасности) Уголовного кодекса Украины. Виновнику ДТП грозит до восьми лет лишения свободы.