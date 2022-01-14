Блогер из Днепра показал, как DCH Ярославского строит новый пассажирский терминал аэропорта

Он сообщил, что в здании нового пассажирского терминала будет 20 стоек регистрации и шесть выходов на посадку, три – с телетрапами для высадки и посадки на борт. На первом этаже запланированы зал регистрации, зона обработки багажа, залы для внутренних и международных рейсов. Зона вылета будет оборудована на третьем этаже, там пассажиры будут проходить контроль безопасности и переходить или в зал вылета по внутренним маршрутам или на паспортный контроль для международных рейсов.

"DCH Ярославского планирует закончить строительство нового терминала аэропорта Днепра в конце 2022 года. Однако ввести в эксплуатацию его смогут только после завершения строительства взлетно-посадочной полосы", – рассказал Костюк.

"Українські новини" напомнили, что новый международный аэропорт Днепра строится в формате частно-государственного партнерства.

"Александр Ярославский как частный инвестор за счет своих капиталовложений возводит аэровокзальный комплекс со всей инфраструктурой для обслуживания пассажиров и работы профильных служб. А государство за бюджетные средства строит взлетно-посадочную полосу и остальные объекты аэродрома как объекта стратегического назначения", – отметили в агентстве.

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Видео: Артем Костюк / YouTube