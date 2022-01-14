Блогер из Днепра показал, как DCH Ярославского строит новый пассажирский терминал аэропорта

Он сообщил, что в здании нового пассажирского терминала будет 20 стоек регистрации и шесть выходов на посадку, три – с телетрапами для высадки и посадки на борт. На первом этаже запланированы зал регистрации, зона обработки багажа, залы для внутренних и международных рейсов. Зона вылета будет оборудована на третьем этаже, там пассажиры будут проходить контроль безопасности и переходить или в зал вылета по внутренним маршрутам или на паспортный контроль для международных рейсов.
"DCH Ярославского планирует закончить строительство нового терминала аэропорта Днепра в конце 2022 года. Однако ввести в эксплуатацию его смогут только после завершения строительства взлетно-посадочной полосы", – рассказал Костюк.
"Українські новини" напомнили, что новый международный аэропорт Днепра строится в формате частно-государственного партнерства.
"Александр Ярославский как частный инвестор за счет своих капиталовложений возводит аэровокзальный комплекс со всей инфраструктурой для обслуживания пассажиров и работы профильных служб. А государство за бюджетные средства строит взлетно-посадочную полосу и остальные объекты аэродрома как объекта стратегического назначения", – отметили в агентстве.
В октябре 2021 года Ярославский заявил, что аэропорт в Днепре реально построить к концу 2022-го. "Українські новини" пишут, что это произойдет при условии, что темп строительства аэродрома не будет отставать от темпа создания аэровокзального комплекса. На осень 2021-го DCН выполнила 30% планового объема общестроительных работ.
"Работы идут ударными темпами, я ежеминутно и ежечасно контролирую строительство", – сказал Ярославский журналистам в Днепре.
Аэропорт Днепропетровска был открыт в 1943 году, в связи с чем нуждается в модернизации. Терминал находится в частной собственности компании "Днеправиа", взлетно-посадочная полоса принадлежит государству. В марте 2018 года городской голова Днепра Борис Филатов заявлял, что новый аэропорт в Днепре построят при поддержке бизнесмена Александра Ярославского.
Ярославский говорил, что готов инвестировать в строительство аэровокзального комплекса, если государство выделит деньги на взлетно-посадочную полосу. "Как только первая гривна от государства придет, сразу воткнется первая лопата", – обещал он. Бизнесмен прогнозировал, что строительство займет около двух с половиной лет и обойдется в $70 млн.
15 сентября 2020 года в Мининфраструктуры сообщали, что в Днепре начинают подготовительные работы по строительству нового аэродромного комплекса.
В марте 2021 года глава министерства заявил о начале строительства первой очереди нового аэродрома в Днепре. "Уже к концу следующего года пассажиры смогут пользоваться новым терминалом, а самолеты – новым перроном", – сообщил министр.
В госбюджете на 2021 год на проектирование и строительство аэродрома в Днепре было заложено 1,4 млрд грн (.xls).