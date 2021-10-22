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В аэропорту Днепра строят новую взлетно-посадочной полосу. Фоторепортаж

Сегодня 16.52
В аэропорту Днепра стартовали работы по возведению взлетно-посадочной полосы, перрона и рулежных дорожек. Как сообщает пресс-служба Днепропетровской ОГА, новая полоса будет длиной 3200 м и шириной 45 м. После завершения работ аэропорт сможет принимать самые большие самолеты, в частности Boeing 777 и Airbus A330. На полосе установят новейшее светосигнальное и радиотехническое оборудование, которое позволит давать посадку самолетам даже в туман. Также будут оборудованы система энергопитания, водоотведения, установлены современные очистные сооружения. Сейчас на объекте ведутся подготовительные работы к строительству перрона перед терминалом. В них задействованы 40 единиц техники и около 100 специалистов. По оценкам ОГА, аэропорт будет ежегодно наращивать пассажиропоток: сначала он увеличится в 2,5 раза – до более 1 млн пассажиров в год, а максимально аэропорт сможет принимать до 4 млн человек в год.
Теги: аэропорт, Днепр, Днепропетровская область, строительство, самолеты, Днепропетровская ОГА, Большое строительство, Аэропорт Днепр
 

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