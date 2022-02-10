Водитель, который дал показания о ДТП с машиной из кортежа Ярославского, находился в 30 км от места аварии – СМИ

По данным "Интерфакс-Украина", правоохранители уже установили, что Ярославский (в центре) был на месте ДТП в момент происшествия Фото: city.kharkov.ua

По словам источника, водитель был в 30 км от места ДТП.

"Глубокой ночью он приехал в поселок Мартовое, где живет Ярославский. Через некоторое время он уехал домой, собрал вещи и утром пришел сдаваться в полицию", – сказал собеседник агентства.

Он добавил, что правоохранители уже установили, что Ярославский был на месте ДТП в момент происшествия.

В прокуратуре Харьковской области рассказали, что водитель автомобиля из кортежа бизнесмена пришел в полицию с адвокатом.

"Он не знал, что сбил человека, думал, что сбил животное или наехал на какой-то предмет", – уточнил пресс-секретарь Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко.

Журналист "Украинской правды" Михаил Ткач сообщил, что Ярославский – один из немногих украинских крупных предпринимателей, которые лично управляют автомобилями.