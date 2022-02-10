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ПРОИСШЕСТВИЯ

Водитель, который дал показания о ДТП с машиной из кортежа Ярославского, находился в 30 км от места аварии – СМИ

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По данным "Интерфакс-Украина", правоохранители уже установили, что Ярославский (в центре) был на месте ДТП в момент происшествия
По данным "Интерфакс-Украина", правоохранители уже установили, что Ярославский (в центре) был на месте ДТП в момент происшествия
Фото: city.kharkov.ua

Мужчина, который 10 февраля пришел в полицию и сообщил, что был за рулем автомобиля Mercedes-Benz G-63 из кортежа бизнесмена Александра Ярославского, которое насмерть сбило человека, в момент ДТП находился в другом месте. Об этом сообщило агентство "Интерфакс-Украина" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По словам источника, водитель был в 30 км от места ДТП.

"Глубокой ночью он приехал в поселок Мартовое, где живет Ярославский. Через некоторое время он уехал домой, собрал вещи и утром пришел сдаваться в полицию", – сказал собеседник агентства.

Он добавил, что правоохранители уже установили, что Ярославский был на месте ДТП в момент происшествия.

В прокуратуре Харьковской области рассказали, что водитель автомобиля из кортежа бизнесмена пришел в полицию с адвокатом. 

"Он не знал, что сбил человека, думал, что сбил животное или наехал на какой-то предмет", – уточнил пресс-секретарь Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко.

Журналист "Украинской правды" Михаил Ткач сообщил, что Ярославский – один из немногих украинских крупных предпринимателей, которые лично управляют автомобилями.

Контекст:

Александр Ярославский – бывший совладелец "Укрсиббанка", президент группы DCH. Входит в топ-10 наиболее состоятельных украинских бизнесменов согласно рейтингу украинского Forbes. С активами в размере $820 млн он занимает девятое место в рейтинге.

С 2005-го по 2012 год был президентом харьковского ФК "Металлист". В феврале 2021 года в Харьковском городском совете сообщили о договоренности с Ярославским о возрождении футбольного клуба "Металлист".

В ночь на 10 февраля в Харьковской области на трассе Чугуев – Мартовое автомобиль насмерть сбил мужчину. Как сообщила "Украинская правда", ссылаясь на источники в правоохранительных органах, на месте ДТП нашли номера автомобиля из кортежа Ярославского.

В МВД сообщили, что вызовут бизнесмена на допрос. Правоохранители открыли два уголовных производства – по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) и по ч. 3 ст. 135 (оставление в опасности) Уголовного кодекса Украины. Виновнику ДТП грозит до восьми лет лишения свободы.

Сам Ярославский не подтвердил и не опроверг информацию о том, что в ДТП попал автомобиль из его кортежа. На вопрос, принадлежат ли автомобилям его кортежа номера 0018, бизнесмен сказал, что "не следит за своими номерами".

В компании DCH Ярославского заявили, что за рулем автомобиля был водитель, работающий в одной из вспомогательных служб компании, он ночью направлялся в сторону Харькова для парковки авто. В релизе также сообщили, что Ярославский в соответствии с ранее составленным графиком днем 10 февраля улетел в Лондон для встречи с семьей.

Теги: Украина, ДТП, Лондон, Александр Ярославский, прокуратура, Харьковская область, Чугуев, правоохранители, автомобиль, кортеж, нарушение, происшествие
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