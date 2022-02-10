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ПРОИСШЕСТВИЯ

ДТП с автомобилем Ярославского. Журналист показал машину, которая могла сбить человека. Фото

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Ярославский один из немногих украинских крупных бизнесменов, лично управляющих автомобилями, сообщил Ткач
Ярославский – один из немногих украинских крупных бизнесменов, лично управляющих автомобилями, сообщил Ткач
Фото: Александр Ярославский / Facebook

Бизнесмен Александр Ярославский, автомобиль которого спровоцировал смертельное ДТП в Харьковской области, мог покинуть Украину и улететь в Лондон после аварии. Об этом 10 февраля заявил в Facebook журналист Михаил Ткач.

По данным расследователя, чартерный самолет, на котором улетел Ярославский, прилетел из Польши сразу под вылет бизнесмена и не ожидал его в аэропорту несколько часов, как это обычно происходит.

"Наш источник сообщает, что вчера вечером общались с Ярославским телефоном за несколько часов до ДТП и он был в нетрезвом состоянии", – пишет Ткач.

Журналист отмечает, что бизнесмен – один из немногих украинских крупных предпринимателей, которые лично управляют автомобилями.

"Недавно были сообщения о том, что в Украину завезли один из самых дорогих "кубиков", по информации из наших источников, именно для Ярославского. Brabus 900 Rocket Edition G Wagon входит в число самых быстрых и самых дорогих внедорожников. Тираж модели – 25 экземпляров, цена – от €571 тыс. (почти 18 млн грн)", – сообщает журналист.

Именно такой автомобиль, по информации Ткача, и попал в ДТП в Харьковской области. Журналист показал автомобиль и утверждает, что это машина Ярославского и снимок был сделан после того, как она сбила насмерть человека.

https://www.facebook.com/mixailotkach/posts/4802583663144451

Источники "Украинской правды" в правоохранительных органах сообщают, что по предварительным данным, на погибшего наехали дважды: первый и второй автомобиль из кортежа Ярославского. Видеокамеры, установленные на трассе Киев – Харьков – Довжанский зафиксировали проезд двух автомобилей Mercedes Benz 63 AMG с подобными номерами – АХ0018ХО и АХ0018МС – до и после происшествия. 

Источники утверждают, что Ярославский был на месте ДТП, а находился ли он в момент аварии за рулем – покажут экспертизы. Другие источники говорят, что мужчина, который заявил правоохранителям, что был за рулем автомобиля, на самом деле на момент совершения ДТП был в другом месте.

Контекст:

Александр Ярославский – бывший совладелец "Укрсиббанка", президент группы DCH. Входит в топ-10 наиболее состоятельных украинских бизнесменов согласно рейтингу украинского Forbes. С активами в размере $820 млн он занимает девятое место в рейтинге.

С 2005-го по 2012 год был президентом харьковского ФК "Металлист". В феврале 2021 года в Харьковском городском совете сообщили о договоренности с Ярославским о возрождении футбольного клуба "Металлист".

В ночь на 10 февраля в Харьковской области на трассе Чугуев – Мартовое автомобиль насмерть сбил мужчину. Как сообщила "Украинская правда", ссылаясь на источники в правоохранительных органах, на месте ДТП нашли номера автомобиля из кортежа Ярославского.

В МВД сообщили, что вызовут бизнесмена на допрос. Правоохранители открыли два уголовных производства – по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) и по ч. 3 ст. 135 (оставление в опасности) Уголовного кодекса Украины. Виновнику ДТП грозит до восьми лет лишения свободы.

Сам Ярославский не подтвердил и не опроверг информацию о том, что в ДТП попал автомобиль из его кортежа. На вопрос, принадлежат ли автомобилям его кортежа номера 0018, бизнесмен сказал, что "не следит за своими номерами".

В компании DCH Ярославского заявили, что за рулем автомобиля был водитель, работающий в одной из вспомогательных служб компании, он ночью направлялся в сторону Харькова для парковки авто. В релизе также сообщили, что Ярославский в соответствии с ранее составленным графиком днем 10 февраля улетел в Лондон для встречи с семьей.

Водитель автомобиля из кортежа Ярославского утром 10 февраля пришел в полицию, где его допросили. По словам пресс-секретаря Харьковской областной прокуратуры Дмитрия Чубенко, мужчина заявил, что не знал, что сбил человека, и думал, что сбил животное или наехал на какой-то предмет. 

Теги: Украина, ДТП, Харьков, Лондон, Александр Ярославский, полиция, Харьковская область, следствие, автомобиль, ДТП в Харькове, бизнесмен
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