ДТП с автомобилем Ярославского. Журналист показал машину, которая могла сбить человека. Фото

По данным расследователя, чартерный самолет, на котором улетел Ярославский, прилетел из Польши сразу под вылет бизнесмена и не ожидал его в аэропорту несколько часов, как это обычно происходит.

"Наш источник сообщает, что вчера вечером общались с Ярославским телефоном за несколько часов до ДТП и он был в нетрезвом состоянии", – пишет Ткач.

Журналист отмечает, что бизнесмен – один из немногих украинских крупных предпринимателей, которые лично управляют автомобилями.

"Недавно были сообщения о том, что в Украину завезли один из самых дорогих "кубиков", по информации из наших источников, именно для Ярославского. Brabus 900 Rocket Edition G Wagon входит в число самых быстрых и самых дорогих внедорожников. Тираж модели – 25 экземпляров, цена – от €571 тыс. (почти 18 млн грн)", – сообщает журналист.

Именно такой автомобиль, по информации Ткача, и попал в ДТП в Харьковской области. Журналист показал автомобиль и утверждает, что это машина Ярославского и снимок был сделан после того, как она сбила насмерть человека.

Источники "Украинской правды" в правоохранительных органах сообщают, что по предварительным данным, на погибшего наехали дважды: первый и второй автомобиль из кортежа Ярославского. Видеокамеры, установленные на трассе Киев – Харьков – Довжанский зафиксировали проезд двух автомобилей Mercedes Benz 63 AMG с подобными номерами – АХ0018ХО и АХ0018МС – до и после происшествия.

Источники утверждают, что Ярославский был на месте ДТП, а находился ли он в момент аварии за рулем – покажут экспертизы. Другие источники говорят, что мужчина, который заявил правоохранителям, что был за рулем автомобиля, на самом деле на момент совершения ДТП был в другом месте.