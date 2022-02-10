ДТП в Харьковской области. Ярославского допросят после его возвращения в Украину

"Полиция проверяет информацию о причастности к ДТП кортежа бизнесмена Александра Ярославского. Сразу по возвращении в Украину следователи пригласят его для участия в проведении необходимых процессуальных действий", – говорится в сообщении.

В МВД подчеркнули, что в рамках уголовного производства правоохранители будут прорабатывать имеющуюся информацию, чтобы установить все обстоятельства ДТП.

Контекст:

Александр Ярославский – бывший совладелец "Укрсиббанка", президент группы DCH. Входит в топ-10 наиболее состоятельных украинских бизнесменов согласно рейтингу украинского Forbes. С активами в размере $820 млн он занимает девятое место в рейтинге.

С 2005-го по 2012 год был президентом харьковского ФК "Металлист". В феврале 2021 года в Харьковском городском совете сообщили о договоренности с Ярославским о возрождении футбольного клуба "Металлист".

В ночь на 10 февраля в Харьковской области на трассе Чугуев – Мартовое автомобиль насмерть сбил мужчину. Как сообщила "Украинская правда", ссылаясь на источники в правоохранительных органах, на месте ДТП нашли номера автомобиля из кортежа Ярославского.

В МВД сообщили, что вызовут бизнесмена на допрос. Правоохранители открыли два уголовных производства – по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) и по ч. 3 ст. 135 (оставление в опасности) Уголовного кодекса Украины. Виновнику ДТП грозит до восьми лет лишения свободы.

Сам Ярославский не подтвердил и не опроверг информацию о том, что в ДТП попал автомобиль из его кортежа. На вопрос, принадлежат ли автомобилям его кортежа номера 0018, бизнесмен сказал, что "не следит за своими номерами".

В компании DCH Ярославского заявили, что за рулем автомобиля был водитель, работающий в одной из вспомогательных служб компании, он ночью направлялся в сторону Харькова для парковки авто. В релизе также сообщили, что Ярославский в соответствии с ранее составленным графиком днем 10 февраля улетел в Лондон для встречи с семьей.