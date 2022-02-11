Суд не избрал меру пресечения для водителя, который заявил, что был за рулем авто из кортежа Ярославского

Заседание суда перенесли на 15.00 11 февраля по просьбе адвоката подозреваемого.

"Встреча с моим подзащитным состоялась в 7.30, после этого с ним был проведен ряд процессуальных следственных действий. Я вижу, что мой подзащитный уже засыпает. Время позднее, я прошу отложить на завтра", – сказал защитник.

По данным прокуратуры, мужчине 50 лет, он работает в компании Ярославского. Водитель отказался давать комментарии журналистам, на этом настоял его адвокат.

"На вопрос, правда ли, что он находился за рулем в момент наезда на пешехода, подозреваемый только кивнул", – уточнило Общественное.

В прокуратуре Харьковской области сообщили, что просят взять под стражу водителя.

"Интерфакс-Украина" со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщило, что водитель, который сам пришел к правоохранителям и дал показания, в момент ДТП был в 30 км от места происшествия.

"Глубокой ночью он приехал в поселок Мартовое, где живет Ярославский. Через некоторое время он уехал домой, собрал вещи и утром пришел сдаваться в полицию", – сказал собеседник агентства.

Глава МВД Украины Денис Монастырский вечером 10 февраля сообщил, что принял решение уволить начальника полиции Харьковской области Станислава Перлина после ДТП с кортежем Ярославского.

"Будет расследована попытка фальсификации дела по ДТП с кортежем известного бизнесмена Александра Ярославского. Причиной таких моих действий стало то, что сегодня следователи полиции подали в прокуратуру Харьковской области подозрение за совершение резонансного ДТП, которое было составлено на пришедшее утром лицо, заявившее, что именно оно было за рулем авто, на котором было совершено смертельное ДТП", – написал глава МВД.

Монастырский подтвердил информацию о том, что мужчина, который пришел в полицию, в момент ДТП находился в другом месте.