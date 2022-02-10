Монастырский после ДТП с кортежем Ярославского уволил главу полиции Харьковской области

Монастырский заявил, что к ответственности за смерть человека будет привлечен тот, кто был за рулем.
"Также будет расследована попытка фальсификации дела по ДТП с кортежем известного бизнесмена Александра Ярославского. Причиной таких моих действий стало то, что сегодня следователи полиции подали в прокуратуру Харьковской области подозрение за совершение резонансного ДТП, которое было составлено на пришедшее утром лицо, заявившее, что именно оно было за рулем авто, на котором было совершено смертельное ДТП", – написал глава МВД.
Он подтвердил информацию о том, что мужчина, который пришел в полицию, в момент ДТП находился в другом месте.
"Из-за попыток скрыть это преступление и предоставление заведомо ложных показаний дело должно быть передано в Главное следственное управление Национальной полиции для полного и объективного расследования", – подчеркнул Монастырский.
Вечером 10 февраля "Интерфакс-Украина" со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщило, что водитель, который дал показания полиции, в момент ДТП был в 30 км от места происшествия.
"Глубокой ночью он приехал в поселок Мартовое, где живет Ярославский. Через некоторое время он уехал домой, собрал вещи и утром пришел сдаваться в полицию", – сказал собеседник агентства.
Журналист "Украинской правды" Михаил Ткач сообщил, что Ярославский – один из немногих украинских крупных предпринимателей, которые лично управляют автомобилями.
Перлин возглавил Главного управления Национальной полиции в Харьковской области 1 сентября 2021 года. В органах внутренних дел Перлин служит с 1991 года. Он начинал с должности следователя отдела внутренних дел Фрунзенского района. С 2004-го по 2021 год работал в должности директора Харьковского научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра МВД.
Александр Ярославский – бывший совладелец "Укрсиббанка", президент группы DCH. Входит в топ-10 наиболее состоятельных украинских бизнесменов согласно рейтингу украинского Forbes. С активами в размере $820 млн он занимает девятое место в рейтинге.
С 2005-го по 2012 год был президентом харьковского ФК "Металлист". В феврале 2021 года в Харьковском городском совете сообщили о договоренности с Ярославским о возрождении футбольного клуба "Металлист".
В ночь на 10 февраля в Харьковской области на трассе Чугуев – Мартовое автомобиль насмерть сбил мужчину. Как сообщила "Украинская правда", ссылаясь на источники в правоохранительных органах, на месте ДТП нашли номера автомобиля из кортежа Ярославского.
В МВД сообщили, что вызовут бизнесмена на допрос. Правоохранители открыли два уголовных производства – по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) и по ч. 3 ст. 135 (оставление в опасности) Уголовного кодекса Украины. Виновнику ДТП грозит до восьми лет лишения свободы.
Сам Ярославский не подтвердил и не опроверг информацию о том, что в ДТП попал автомобиль из его кортежа. На вопрос, принадлежат ли автомобилям его кортежа номера 0018, бизнесмен сказал, что "не следит за своими номерами".
В компании DCH Ярославского заявили, что за рулем автомобиля был водитель, работающий в одной из вспомогательных служб компании, он ночью направлялся в сторону Харькова для парковки авто. В релизе также сообщили, что Ярославский в соответствии с ранее составленным графиком днем 10 февраля улетел в Лондон для встречи с семьей.