Монастырский после ДТП с кортежем Ярославского уволил главу полиции Харьковской области

Монастырский заявил, что к ответственности за смерть человека будет привлечен тот, кто был за рулем.

"Также будет расследована попытка фальсификации дела по ДТП с кортежем известного бизнесмена Александра Ярославского. Причиной таких моих действий стало то, что сегодня следователи полиции подали в прокуратуру Харьковской области подозрение за совершение резонансного ДТП, которое было составлено на пришедшее утром лицо, заявившее, что именно оно было за рулем авто, на котором было совершено смертельное ДТП", – написал глава МВД.

Он подтвердил информацию о том, что мужчина, который пришел в полицию, в момент ДТП находился в другом месте.

"Из-за попыток скрыть это преступление и предоставление заведомо ложных показаний дело должно быть передано в Главное следственное управление Национальной полиции для полного и объективного расследования", – подчеркнул Монастырский.

Вечером 10 февраля "Интерфакс-Украина" со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщило, что водитель, который дал показания полиции, в момент ДТП был в 30 км от места происшествия.

"Глубокой ночью он приехал в поселок Мартовое, где живет Ярославский. Через некоторое время он уехал домой, собрал вещи и утром пришел сдаваться в полицию", – сказал собеседник агентства.

Журналист "Украинской правды" Михаил Ткач сообщил, что Ярославский – один из немногих украинских крупных предпринимателей, которые лично управляют автомобилями.

Перлин возглавил Главного управления Национальной полиции в Харьковской области 1 сентября 2021 года. В органах внутренних дел Перлин служит с 1991 года. Он начинал с должности следователя отдела внутренних дел Фрунзенского района. С 2004-го по 2021 год работал в должности директора Харьковского научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра МВД.