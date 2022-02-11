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Венедиктова взяла на личный контроль ДТП с участием кортежа Ярославского

Венедиктова: Человек, признавшийся в совершении преступления проще говоря, врет
Венедиктова: Человек, признавшийся в совершении преступления – проще говоря, врет
Фото: Ірина Венедіктова / Facebook

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова обещает быстрое и качественное расследование ДТП со смертельным исходом с участием кортежа президента группы DCH Александра Ярославского. Об этом она написала в Facebook.

"Дело на моем личном контроле. Несмотря на узнаваемость лица, вероятно причастного к совершению этого преступления, повлекшего смерть человека, на статус этого лица в обществе, на его возможности и связи, преступление будет расследоваться быстро, качественно и беспристрастно", – написала генпрокурор. 

Имени Ярославского она в посте не называет, но подчеркивает, что его "незапланированный и поспешный отъезд выглядит довольно странно".

Венедиктова сообщила, что процессуальное руководство досудебным расследованием будет осуществлять Офис Генерального прокурора.

Кроме того, по ее словам, сегодня, 11 февраля, Офис генпрокурора откроет производство в отношении сотрудников Нацполиции Харьковской области и прокуроров Харьковской областной прокуратуры – вероятно, в связи с попыткой фальсификации в ходе досудебного расследования ДТП.

"Человек, признавшийся в совершении преступления, по общему мнению полицейских и прокуроров, – проще говоря, врет", – сказала она. 

https://www.facebook.com/irina.venediktova.31/posts/5208019335877626

Контекст:

Александр Ярославский – бывший совладелец "Укрсиббанка", президент группы DCH. Входит в топ-10 наиболее состоятельных украинских бизнесменов согласно рейтингу украинского Forbes. С активами в размере $820 млн он занимает девятое место в рейтинге.

В ночь на 10 февраля в Харьковской области на трассе Чугуев – Мартовое автомобиль насмерть сбил мужчину. Как сообщила "Украинская правда", ссылаясь на источники в правоохранительных органах, на месте ДТП нашли номера автомобиля из кортежа Ярославского.

В МВД сообщили, что вызовут бизнесмена на допрос и начали расследование.

Ярославский не подтвердил и не опроверг информацию о том, что в ДТП попал автомобиль из его кортежа, а также заявил, что его на месте происшествия не было – "спал дома". В компании Ярославского DCH заявили, что за рулем автомобиля был водитель, работающий в одной из вспомогательных служб компании, он ночью направлялся в сторону Харькова для парковки авто. В релизе также проинформировали, что Ярославский "в соответствии с ранее составленным графиком" 10 февраля улетел в Лондон для встречи с семьей.

Водитель автомобиля из кортежа Ярославского утром 10 февраля пришел в полицию, где его допросили. По словам пресс-секретаря Харьковской областной прокуратуры Дмитрия Чубенко, мужчина заявил, что не знал, что сбил человека, и думал, что сбил животное или наехал на какой-то предмет. 

СМИ сообщили, что водитель, который явился в полицию, во время ДТП был в другом месте.

Вечером глава МВД Денис Монастырсий сообщил, что уволил начальника полиции Харьковской области Станислава Перлина.

"Будет расследована попытка фальсификации дела по ДТП с кортежем известного бизнесмена Александра Ярославского... Из-за попыток скрыть это преступление и предоставления заведомо ложных показаний дело должно быть передано в Главное следственное управление Национальной полиции для полного и объективного расследования", – заявил министр.

Теги: ДТП, Александр Ярославский, авария, Харьковская область, расследование, Нацполиция, автомобиль, кортеж, Ирина Венедиктова, Офис генпрокурора, бизнесмен
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