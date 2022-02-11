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ПРОИСШЕСТВИЯ

Полиция установила личность мужчины, погибшего в ДТП с кортежем Ярославского

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ДТП произошло на трассе Чугуев Мартовое
ДТП произошло на трассе Чугуев – Мартовое
Фото: hk.npu.gov.ua

Правоохранители установили личность погибшего в ДТП с кортежем бизнесмена Александра Ярославского. Об этом 11 февраля сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины.

Погибший – 36-летний житель Чугуевского района Харьковской области. Общественному в полиции сказали, что у мужчины была судимость.

Полиция провела обыски в гостинице Kharkiv Palace, принадлежащей Ярославскому, в его доме и у водителя, который сообщил, что за рулем Mercedes-Benz G-63, который сбил человека, был он.

"По результатам проведенных мероприятий изъято два автомобиля, серверы, информация с которых тщательно отрабатывается", – отметили в релизе.

Полиция открыла производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) и ч. 3 ст. 135 (оставление в опасности) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание за совершение данных преступлений предусматривает тюремное заключение сроком до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет.

Правоохранители также сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 396 (сокрытие преступления) водителю, который заявил о своей причастности к ДТП.

Водитель автомобиля из кортежа Ярославского утром 10 февраля пришел в полицию, где его допросили. По словам пресс-секретаря Харьковской областной прокуратуры Дмитрия Чубенко, мужчина заявил, что не знал, что сбил человека, и думал, что сбил животное или наехал на какой-то предмет.

СМИ сообщили, что водитель, который явился в полицию, во время ДТП был в другом месте. Теперь это подтверждает ГБР. 

Вечером глава МВД Денис Монастырский сообщил, что уволил начальника полиции Харьковской области Станислава Перлина.

"Будет расследована попытка фальсификации дела по ДТП с кортежем известного бизнесмена Александра Ярославского... Из-за попыток скрыть это преступление и предоставления заведомо ложных показаний дело должно быть передано в Главное следственное управление Национальной полиции для полного и объективного расследования", – заявил министр.

Контекст:

Александр Ярославский – бывший совладелец "Укрсиббанка", президент группы DCH. Входит в топ-10 наиболее состоятельных украинских бизнесменов согласно рейтингу украинского Forbes. С активами в размере $820 млн он занимает девятое место в рейтинге.

В ночь на 10 февраля в Харьковской области на трассе Чугуев – Мартовое автомобиль насмерть сбил мужчину. Как сообщила "Украинская правда", ссылаясь на источники в правоохранительных органах, на месте ДТП нашли номера автомобиля из кортежа Ярославского.

В МВД сообщили, что вызовут бизнесмена на допрос, и начали расследование.

Ярославский не подтвердил и не опроверг информацию о том, что в ДТП попал автомобиль из его кортежа, а также заявил, что его на месте происшествия не было – "спал дома". В компании Ярославского DCH заявили, что за рулем автомобиля был водитель, работающий в одной из вспомогательных служб компании, он ночью направлялся в сторону Харькова для парковки авто. В релизе также проинформировали, что Ярославский "в соответствии с ранее составленным графиком" 10 февраля улетел в Лондон для встречи с семьей.

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова взяла дело на личный контроль и выразила удивление по поводу отъезда Ярославского.

Госбюро расследований 11 февраля открыло производство о попытке фальсификации дела.

Теги: Украина, ДТП, Александр Ярославский, полиция, Харьковская область, Чугуев, правоохранители, подозрение, обыски, автомобиль, гостиница
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