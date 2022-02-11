Полиция установила личность мужчины, погибшего в ДТП с кортежем Ярославского

Погибший – 36-летний житель Чугуевского района Харьковской области. Общественному в полиции сказали, что у мужчины была судимость.

Полиция провела обыски в гостинице Kharkiv Palace, принадлежащей Ярославскому, в его доме и у водителя, который сообщил, что за рулем Mercedes-Benz G-63, который сбил человека, был он.

"По результатам проведенных мероприятий изъято два автомобиля, серверы, информация с которых тщательно отрабатывается", – отметили в релизе.

Полиция открыла производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) и ч. 3 ст. 135 (оставление в опасности) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание за совершение данных преступлений предусматривает тюремное заключение сроком до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет.

Правоохранители также сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 396 (сокрытие преступления) водителю, который заявил о своей причастности к ДТП.

Водитель автомобиля из кортежа Ярославского утром 10 февраля пришел в полицию, где его допросили. По словам пресс-секретаря Харьковской областной прокуратуры Дмитрия Чубенко, мужчина заявил, что не знал, что сбил человека, и думал, что сбил животное или наехал на какой-то предмет.

СМИ сообщили, что водитель, который явился в полицию, во время ДТП был в другом месте. Теперь это подтверждает ГБР.

Вечером глава МВД Денис Монастырский сообщил, что уволил начальника полиции Харьковской области Станислава Перлина.

"Будет расследована попытка фальсификации дела по ДТП с кортежем известного бизнесмена Александра Ярославского... Из-за попыток скрыть это преступление и предоставления заведомо ложных показаний дело должно быть передано в Главное следственное управление Национальной полиции для полного и объективного расследования", – заявил министр.