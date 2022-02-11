ДТП с кортежем Ярославского. ГБР открыло производство о попытке фальсификации дела

Досудебное расследование было начато по факту привлечения заведомо невиновного к уголовной ответственности (ч. 2 ст. 372 Уголовного кодекса Украины).
Глава ГБР подчеркнул, что бюро "всегда действовало, руководствуясь принципами верховенства права и не "назначало" виновных, даже из-за общественного давления".
"Могу заверить – все производства будут тщательно расследованы и настоящие виновники будут привлечены к ответственности", – подчеркнул Сухачев.
Водитель автомобиля из кортежа Ярославского утром 10 февраля пришел в полицию, где его допросили. По словам пресс-секретаря Харьковской областной прокуратуры Дмитрия Чубенко, мужчина заявил, что не знал, что сбил человека, и думал, что сбил животное или наехал на какой-то предмет.
СМИ сообщили, что водитель, который явился в полицию, во время ДТП был в другом месте. Теперь это подтверждает ГБР.
Вечером глава МВД Денис Монастырский сообщил, что уволил начальника полиции Харьковской области Станислава Перлина.
"Будет расследована попытка фальсификации дела по ДТП с кортежем известного бизнесмена Александра Ярославского... Из-за попыток скрыть это преступление и предоставления заведомо ложных показаний дело должно быть передано в Главное следственное управление Национальной полиции для полного и объективного расследования", – заявил министр.
Александр Ярославский – бывший совладелец "Укрсиббанка", президент группы DCH. Входит в топ-10 наиболее состоятельных украинских бизнесменов согласно рейтингу украинского Forbes. С активами в размере $820 млн он занимает девятое место в рейтинге.
В ночь на 10 февраля в Харьковской области на трассе Чугуев – Мартовое автомобиль насмерть сбил мужчину. Как сообщила "Украинская правда", ссылаясь на источники в правоохранительных органах, на месте ДТП нашли номера автомобиля из кортежа Ярославского.
В МВД сообщили, что вызовут бизнесмена на допрос, и начали расследование.
Ярославский не подтвердил и не опроверг информацию о том, что в ДТП попал автомобиль из его кортежа, а также заявил, что его на месте происшествия не было – "спал дома". В компании Ярославского DCH заявили, что за рулем автомобиля был водитель, работающий в одной из вспомогательных служб компании, он ночью направлялся в сторону Харькова для парковки авто. В релизе также проинформировали, что Ярославский "в соответствии с ранее составленным графиком" 10 февраля улетел в Лондон для встречи с семьей.
Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова взяла дело на личный контроль и выразила удивление по поводу отъезда Ярославского.