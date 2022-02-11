ДТП с кортежем Ярославского. ГБР открыло производство о попытке фальсификации дела

Автомобиль сбил человека насмерть и уехал с места происшествия, кто был за рулем – доподлинно неизвестно Фото: dbr.gov.ua

Досудебное расследование было начато по факту привлечения заведомо невиновного к уголовной ответственности (ч. 2 ст. 372 Уголовного кодекса Украины).

Глава ГБР подчеркнул, что бюро "всегда действовало, руководствуясь принципами верховенства права и не "назначало" виновных, даже из-за общественного давления".

"Могу заверить – все производства будут тщательно расследованы и настоящие виновники будут привлечены к ответственности", – подчеркнул Сухачев.

Водитель автомобиля из кортежа Ярославского утром 10 февраля пришел в полицию, где его допросили. По словам пресс-секретаря Харьковской областной прокуратуры Дмитрия Чубенко, мужчина заявил, что не знал, что сбил человека, и думал, что сбил животное или наехал на какой-то предмет.

СМИ сообщили, что водитель, который явился в полицию, во время ДТП был в другом месте. Теперь это подтверждает ГБР.

Вечером глава МВД Денис Монастырский сообщил, что уволил начальника полиции Харьковской области Станислава Перлина.

"Будет расследована попытка фальсификации дела по ДТП с кортежем известного бизнесмена Александра Ярославского... Из-за попыток скрыть это преступление и предоставления заведомо ложных показаний дело должно быть передано в Главное следственное управление Национальной полиции для полного и объективного расследования", – заявил министр.