В морге исчезла одежда погибшего в ДТП с кортежем Ярославского. Полиция усилила охрану вещдоков

Монастырский (на фото) призвал Ярославского как можно скорее вернуться в Украину, поскольку у правоохранителей "есть к нему много вопросов" Фото: Національна поліція України / Facebook

"Из-за попытки фальсификации уголовного производства, целью которой было повесить смерть невиновного человека на посторонних лиц, я уволил начальника харьковской полиции. Однако попытки сфальсифицировать дело продолжаются. Вчера стало известно, что из перечня вещественных доказательств в морге исчезла одежда погибшего человека", – сказал министр.

По его словам, в связи с этим полиция оперативно провела 11 обысков. Также открыто уголовное производство по статье о сокрытии доказательств.

"Очевидно, что кто-то очень не хочет нести ответственность за содеянное", – заявил министр.

Он призвал Ярославского как можно скорее вернуться в Украину, поскольку у правоохранителей "есть к нему много вопросов".

Как сообщила пресс-служба харьковской полиции, все вещественные доказательства и тело погибшего находятся под круглосуточной охраной. Два транспортных средства, которые попали в ДТП, доставляются в Киев для проведения детальных исследований экспертами.