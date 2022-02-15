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В морге исчезла одежда погибшего в ДТП с кортежем Ярославского. Полиция усилила охрану вещдоков

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Монастырский (на фото) призвал Ярославского как можно скорее вернуться в Украину, поскольку у правоохранителей "есть к нему много вопросов"
Монастырский (на фото) призвал Ярославского как можно скорее вернуться в Украину, поскольку у правоохранителей "есть к нему много вопросов"
Фото: Національна поліція України / Facebook

В морге исчезла одежда мужчины, погибшего в ДТП с кортежем бизнесмена Александра Ярославского. Об этом министр внутренних дел Украины Денис Монастырский заявил в опубликованном 15 февраля видеообращении.

"Из-за попытки фальсификации уголовного производства, целью которой было повесить смерть невиновного человека на посторонних лиц, я уволил начальника харьковской полиции. Однако попытки сфальсифицировать дело продолжаются. Вчера стало известно, что из перечня вещественных доказательств в морге исчезла одежда погибшего человека", – сказал министр.

По его словам, в связи с этим полиция оперативно провела 11 обысков. Также открыто уголовное производство по статье о сокрытии доказательств.

"Очевидно, что кто-то очень не хочет нести ответственность за содеянное", – заявил министр.

Он призвал Ярославского как можно скорее вернуться в Украину, поскольку у правоохранителей "есть к нему много вопросов".

Как сообщила пресс-служба харьковской полиции, все вещественные доказательства и тело погибшего находятся под круглосуточной охраной. Два транспортных средства, которые попали в ДТП, доставляются в Киев для проведения детальных исследований экспертами.

Контекст:

В ночь на 10 февраля в Харьковской области на трассе Чугуев – Мартовое автомобиль насмерть сбил мужчину. Как сообщила "Украинская правда", ссылаясь на источники в правоохранительных органах, на месте ДТП нашли номера автомобиля из кортежа президента группы DCH Александра Ярославского.

В МВД сообщили, что вызовут бизнесмена на допрос, и начали расследование.

Ярославский не подтвердил и не опроверг информацию о том, что в ДТП попал автомобиль из его кортежа, а также заявил, что его на месте происшествия не было – "спал дома". В компании Ярославского DCH заявили, что за рулем автомобиля был водитель, работающий в одной из вспомогательных служб компании, он ночью направлялся в сторону Харькова для парковки авто. В релизе также проинформировали, что Ярославский "в соответствии с ранее составленным графиком" 10 февраля улетел в Лондон для встречи с семьей.

Генпрокурор Ирина Венедиктова взяла дело на личный контроль и выразила удивление по поводу отъезда Ярославского.

10 февраля "Интерфакс-Украина" со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщил, что мужчина, который пришел в полицию и сообщил, что был за рулем Mercedes из кортежа Ярославского, в момент ДТП находился в другом месте – в 30 км от места ДТП.

После ДТП с кортежем Ярославского Монастырский вечером того же дня сообщил, что принял решение об увольнении начальника полиции Харьковской области Станислава Перлина.

Госбюро расследований 11 февраля открыло производство о попытке фальсификации дела. Правоохранители установили личность погибшего в ДТП с кортежем Ярославского, им оказался 36-летний житель Чугуевского района Харьковской области.

В DCH сообщили, что Ярославский 10 февраля вылетел чартерным рейсом по маршруту Харьков – Лондон, чтобы провести время с семьей.

Теги: ДТП, Александр Ярославский, фальсификации, правоохранители, Денис Монастырский, уголовное производство, обыски, автомобиль
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