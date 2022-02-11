Адвокат назвал "враньем или провокацией" заявление, что водитель из кортежа Ярославского скрывается от следствия

Соответствующее заявление пресс-секретаря прокуратуры Дмитрия Чубенко от 11 февраля, что фигурант дела не выходит на связь, он назвал "либо враньем, либо провокацией".
"Вчера на допросе он сказал, что потерял свой телефон. Как он может выйти на связь? Богдашевский Тарас Сергеевич трубку, как вы видите, снимает. Если они хотят передать повестку или совершить любое процессуальное действие, они могут сделать это через адвоката", – сказал Богдашевский.
Он подчеркнул, что сегодня вместе с подзащитным находился в Киевском райсуде Харькова.
"Наши документы на входе зафиксировала судебная охрана. Мы в суд зашли. Пришли на заседание. Судья Лях Михаил Юрьевич открыл заседание. Прокурор, который тоже присутствовал, объявил, что они отзывают свое ходатайство в связи с прекращением уголовного производства по отношению к нашему подзащитному", – объяснил адвокат.
В ночь на 10 февраля в Харьковской области на трассе Чугуев – Мартовое автомобиль насмерть сбил мужчину. Как сообщила "Украинская правда", ссылаясь на источники в правоохранительных органах, на месте ДТП нашли номера автомобиля из кортежа президента группы DCH Александра Ярославского.
В МВД сообщили, что вызовут бизнесмена на допрос, и начали расследование.
Ярославский не подтвердил и не опроверг информацию о том, что в ДТП попал автомобиль из его кортежа, а также заявил, что его на месте происшествия не было – "спал дома". В компании Ярославского DCH заявили, что за рулем автомобиля был водитель, работающий в одной из вспомогательных служб компании, он ночью направлялся в сторону Харькова для парковки авто. В релизе также проинформировали, что Ярославский "в соответствии с ранее составленным графиком" 10 февраля улетел в Лондон для встречи с семьей.
Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова взяла дело на личный контроль и выразила удивление по поводу отъезда Ярославского.
10 февраля "Интерфакс-Украина" со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщил, что мужчина, который пришел в полицию и сообщил, что был за рулем Mercedes из кортежа Ярославского в момент ДТП находился в другом месте – в 30 км от места ДТП.
После ДТП с кортежем Ярославского министр внутренних дел Украины Денис Монастырский вечером того же дня сообщил, что принял решение об увольнении начальника полиции Харьковской области Станислава Перлина.
Госбюро расследований 11 февраля открыло производство о попытке фальсификации дела. Правоохранители установили личность погибшего в ДТП с кортежем Ярославского, им оказался 36-летний житель Чугуевского района Харьковской области.
В DCH сообщили, что Ярославский 10 февраля вылетел чартерным рейсом по маршруту Харьков – Лондон, чтобы провести время с семьей.