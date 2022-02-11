Адвокат назвал "враньем или провокацией" заявление, что водитель из кортежа Ярославского скрывается от следствия

Адвокат объяснил, что был с подзащитным в суде Фото: suspilne.media

Соответствующее заявление пресс-секретаря прокуратуры Дмитрия Чубенко от 11 февраля, что фигурант дела не выходит на связь, он назвал "либо враньем, либо провокацией".

"Вчера на допросе он сказал, что потерял свой телефон. Как он может выйти на связь? Богдашевский Тарас Сергеевич трубку, как вы видите, снимает. Если они хотят передать повестку или совершить любое процессуальное действие, они могут сделать это через адвоката", – сказал Богдашевский.

Он подчеркнул, что сегодня вместе с подзащитным находился в Киевском райсуде Харькова.

"Наши документы на входе зафиксировала судебная охрана. Мы в суд зашли. Пришли на заседание. Судья Лях Михаил Юрьевич открыл заседание. Прокурор, который тоже присутствовал, объявил, что они отзывают свое ходатайство в связи с прекращением уголовного производства по отношению к нашему подзащитному", – объяснил адвокат.