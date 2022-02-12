Венедиктова призвала Ярославского вернуться в Украину и гарантировала честное расследование ДТП с его кортежем

"Возвращайтесь в Украину. Я вам обещаю, что все будет по закону, все будет честно, профессионально и быстро. Мы выполним все следственные действия. Здесь гарантия – мое слово", – сказала Венедиктова.

Она заявила, что "политических игр" не будет.

"Если мы хотим, чтобы у нас было все честно, прозрачно, справедливо, я вам обещаю, что мы не будем ничего превращать в политические игры, но давайте не будем делать из обычного уголовного дела какой-то фарс", – призвала генпрокурор.

Венедиктова не стала отвечать на вопросы о подробностях расследования, отметив, что "следствие работает". Журналисты, в частности, спрашивали, известно ли, где в момент ДТП находился Ярославский.