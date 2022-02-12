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ПРОИСШЕСТВИЯ

Венедиктова призвала Ярославского вернуться в Украину и гарантировала честное расследование ДТП с его кортежем

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Венедиктова: Гарантия мое слово
Венедиктова: Гарантия – мое слово
Фото: gp.gov.ua

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова 12 февраля в Харькове призвала бизнесмена Александра Ярославского, машина из кортежа которого попала в смертельное ДТП в Харьковской области, вернуться в страну. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"Возвращайтесь в Украину. Я вам обещаю, что все будет по закону, все будет честно, профессионально и быстро. Мы выполним все следственные действия. Здесь гарантия – мое слово", – сказала Венедиктова.

Она заявила, что "политических игр" не будет.

"Если мы хотим, чтобы у нас было все честно, прозрачно, справедливо, я вам обещаю, что мы не будем ничего превращать в политические игры, но давайте не будем делать из обычного уголовного дела какой-то фарс", – призвала генпрокурор.

Венедиктова не стала отвечать на вопросы о подробностях расследования, отметив, что "следствие работает". Журналисты, в частности, спрашивали, известно ли, где в момент ДТП находился Ярославский.

Контекст:

В ночь на 10 февраля в Харьковской области на трассе Чугуев – Мартовое автомобиль насмерть сбил мужчину. Как сообщила "Украинская правда", ссылаясь на источники в правоохранительных органах, на месте ДТП нашли номера автомобиля из кортежа президента группы DCH Александра Ярославского.

В МВД сообщили, что вызовут бизнесмена на допрос, и начали расследование.

Ярославский не подтвердил и не опроверг информацию о том, что в ДТП попал автомобиль из его кортежа, а также заявил, что его на месте происшествия не было – "спал дома". В компании Ярославского DCH заявили, что за рулем автомобиля был водитель, работающий в одной из вспомогательных служб компании, он ночью направлялся в сторону Харькова для парковки авто. В релизе также проинформировали, что Ярославский "в соответствии с ранее составленным графиком" 10 февраля улетел в Лондон для встречи с семьей.

Венедиктова взяла дело на личный контроль и выразила удивление по поводу отъезда Ярославского.

10 февраля "Интерфакс-Украина" со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщил, что мужчина, который пришел в полицию и сообщил, что был за рулем Mercedes из кортежа Ярославского, в момент ДТП находился в другом месте – в 30 км от места ДТП.

После ДТП с кортежем Ярославского министр внутренних дел Украины Денис Монастырский вечером того же дня сообщил, что принял решение об увольнении начальника полиции Харьковской области Станислава Перлина.

Госбюро расследований 11 февраля открыло производство о попытке фальсификации дела. Правоохранители установили личность погибшего в ДТП с кортежем Ярославского, им оказался 36-летний житель Чугуевского района Харьковской области.

В DCH сообщили, что Ярославский 10 февраля вылетел чартерным рейсом по маршруту Харьков – Лондон, чтобы провести время с семьей.

Теги: ДТП, Александр Ярославский, Харьковская область, следствие, расследование, кортеж, Ирина Венедиктова, бизнесмен
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