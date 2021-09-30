В Польше в ДТП погибли три украинца

Инцидент произошел около 21.00 по киевскому времени вблизи населенного пункта Жгув недалеко от Лодзи.

Среди погибших двое мужчин в возрасте 23 и 25 лет, а также 23-летняя женщина. Еще одна женщина 25 лет находится в больнице.

"Удалось подтвердить, что в автомобиле на польской регистрации путешествовали четверо граждан Украины, они проживали во Вроцлаве", – заявила Концка.

По ее словам, двое из погибших, скорее всего, были супругами.

По предварительной информации правоохранителей, водитель автомобиля BMW, на котором украинцы ехали в сторону Катовице, потерял контроль над транспортным средством. В результате машина на большой скорости въехала в электрический столб и развалилась на две части.

На месте происшествия работали спасатели со спецоборудованием, так как пострадавших пришлось извлекать из сильно искореженного автомобиля.

В ДТП также попали два других авто, но пострадавших среди водителей и пассажиров этих транспортных средств нет.

Расследование аварии находится под контролем прокуратуры в Лодзи.