Под Харьковом в ДТП погибли три человека, в больнице в тяжелом состоянии двое детей – полиция

Водитель KIA выехал на встречную полосу и столкнулся с Toyota Camry Фото: hk.npu.gov.ua

ДТП произошло около 8.50 на автодороге Киев – Харьков – Довжанский недалеко от села Черкасская Лозовая.

"По предварительным данным, 34-летний водитель автомобиля KIA двигался со стороны Дергачей в направлении Белгородского шоссе и допустил выезд на встречную полосу движения, где столкнулся с автомобилем такси Toyota Camry под управлением 31-летнего мужчины", – рассказали правоохранители.

Оба водителя погибли на месте происшествия, также погибла пассажирка такси. В больницу доставлены два трехлетних ребенка в тяжелом состоянии. Во время аварии они находились в Toyota.

Полиция открыла производство по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.