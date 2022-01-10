"Ни бутылок, ни рюмок". Защита потерпевших в ДТП с Infiniti сомневается, что погибший был пьян

"Экспертиза показала наличие в крови Игоря Носова 3,65 промилле алкоголя. И это не просто много, а очень много. И вот тут многое становится непонятным. Дело в том, что любых других доказательств опьянения водителя Chevrolet, кроме результатов экспертизы, просто не существует", – написал Черняк.
Он утверждает, что "состояние возможного алкогольного опьянения не упоминается в материалах нигде, в том числе медиками, которые констатировали смерть на месте ДТП".
"Ни характерного запаха алкоголя, ничего. В месте проживания погибшего, откуда он выехал в тот злополучный вечер, – тоже абсолютно ничего. Ни одного следа употребления, ни бутылок, ни рюмок, вообще абсолютно стерильно. Только собранные судочки с едой на работу на следующий день. Состояние возможного опьянения не подтверждают и родственники погибшего, с которыми он общался за несколько часов до аварии", – объяснил Черняк.
Он подчеркнул, что "человек был дома, общался с родственниками по телефону, дома никаких следов распития не обнаружено, при оформлении ДТП на месте ни у медиков, ни у МЧСников, ни у полиции не возникает ни малейшего подозрения на алкоголь, потом – бабах, и посмертная экспертиза показывает аж 3,65 промилле".
"Не правда ли, уж очень "подозрительно"? [...] И в качестве выводов. Можно ли сейчас пытаться доказать, что Игорь Носов был трезв на момент ДТП? Да, путем проведения эксгумации, отбора образцов мышечной ткани и проведения изучения этих образцов. Есть ли в этом смысл с точки зрения уголовного производства в отношении [подозреваемого] Николая Харьковского? Ни малейшего смысла нет, так как с учетом других материалов дела и описанных выше обстоятельств это не влияет ровным счетом ни на что", – заявил Черняк.
По словам правозащитника, у Носова было 0,7 секунды, чтобы успеть отреагировать на действия водителя Infiniti, то есть "времени не было вообще".
Он считает, что "в теории" может оказаться, что "результаты в части наличия алкоголя" могут быть сфальсифицированными.
Вечером 26 октября 2021 года на перекрестке проспекта Гагарина и улицы Одесской в Харькове произошло ДТП. Infiniti, за рулем которого находился 16-летний Николай Харьковский, проезжая перекресток на высокой скорости на красный свет, врезался в автомобиль Chevrolet. В результате ДТП 58-летний водитель Chevrolet погиб на месте, трое пассажиров Infiniti – двое мужчин и 16-летняя девушка – были доставлены в больницу с тяжелыми травмами.
Полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее смерть потерпевшего) Уголовного кодекса Украины. Водителю грозит до восьми лет тюремного заключения.
Замначальника департамента патрульной полиции Украины Алексей Билошицкий сообщал, что правоохранители ранее дважды составляли админпротоколы в отношении 16-летнего водителя Infiniti. Материалы составлялись по ч. 2 ст. 126 Кодекса об административных правонарушениях (управление без водительского удостоверения) и ч. 1 ст. 122 (превышение установленных ограничений скорости движения).
По данным Newsroom, водитель Infiniti в 2019 году фигурировал в деле о хулиганстве с применением оружия. Он стрелял в посетителей супермаркета "Таврия В" из пневматического оружия. Летом 2021 года суд приговорил его к двум годам лишения свободы с испытательным сроком на год.
27 октября Харьковскому сообщили о подозрении по делу о ДТП со смертельным исходом. 28 октября Киевский райсуд Харькова избрал для Харьковского меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.
Адвокат Харьковского поначалу заявляла, что ее подзащитный после ДТП был в шоке и не помнит, находился ли он за рулем иномарки. В перерыве заседания суда 27 октября, отвечая на вопросы журналиста телеканала СТБ, Харьковский фактически признал, что он был за рулем. На камеру он попросил прощения у родственников погибшего и отметил, что у машины были плохие тормоза.
29 октября пострадавшая в результате ДТП 16-летняя Елизавета Дусик, которая находилась в салоне Infiniti, рассказала правоохранителям, что автомобилем управлял Харьковский. Молекулярно-генетическая экспертиза подтвердила это.
19 ноября стало известно, что Харьковский признал свою вину. 7 декабря психиатрическая экспертиза признала его вменяемым.
Экспертиза выяснила, что в момент ДТП Infiniti ехал со скоростью 180 км/ч.