"Ни бутылок, ни рюмок". Защита потерпевших в ДТП с Infiniti сомневается, что погибший был пьян

"Экспертиза показала наличие в крови Игоря Носова 3,65 промилле алкоголя. И это не просто много, а очень много. И вот тут многое становится непонятным. Дело в том, что любых других доказательств опьянения водителя Chevrolet, кроме результатов экспертизы, просто не существует", – написал Черняк.

Он утверждает, что "состояние возможного алкогольного опьянения не упоминается в материалах нигде, в том числе медиками, которые констатировали смерть на месте ДТП".

"Ни характерного запаха алкоголя, ничего. В месте проживания погибшего, откуда он выехал в тот злополучный вечер, – тоже абсолютно ничего. Ни одного следа употребления, ни бутылок, ни рюмок, вообще абсолютно стерильно. Только собранные судочки с едой на работу на следующий день. Состояние возможного опьянения не подтверждают и родственники погибшего, с которыми он общался за несколько часов до аварии", – объяснил Черняк.

Он подчеркнул, что "человек был дома, общался с родственниками по телефону, дома никаких следов распития не обнаружено, при оформлении ДТП на месте ни у медиков, ни у МЧСников, ни у полиции не возникает ни малейшего подозрения на алкоголь, потом – бабах, и посмертная экспертиза показывает аж 3,65 промилле".

"Не правда ли, уж очень "подозрительно"? [...] И в качестве выводов. Можно ли сейчас пытаться доказать, что Игорь Носов был трезв на момент ДТП? Да, путем проведения эксгумации, отбора образцов мышечной ткани и проведения изучения этих образцов. Есть ли в этом смысл с точки зрения уголовного производства в отношении [подозреваемого] Николая Харьковского? Ни малейшего смысла нет, так как с учетом других материалов дела и описанных выше обстоятельств это не влияет ровным счетом ни на что", – заявил Черняк.

По словам правозащитника, у Носова было 0,7 секунды, чтобы успеть отреагировать на действия водителя Infiniti, то есть "времени не было вообще".

Он считает, что "в теории" может оказаться, что "результаты в части наличия алкоголя" могут быть сфальсифицированными.