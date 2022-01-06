ДТП с Infiniti в Харькове. У погибшего водителя Chevrolet в крови было 3,65 промилле алкоголя

В прокуратуре заявили, что между ДТП и алкогольным опьянением водителя Chevrolet нет связи, потому что он не нарушал правила дорожного движения Фото: khar.gp.gov.ua

"В крови погибшего обнаружено 3,65 промилле (при разрешенном максимуме в 0,2 промилле. – "ГОРДОН")", – сказал Чубенко, сославшись на данные заключения областного бюро судебно-медицинской экспертизы от 3 ноября 2021 года.

В прокуратуре отметили, что между ДТП и алкогольным опьянением водителя Chevrolet нет связи.

"Из-за смерти водитель не может быть привлечен к административной ответственности за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. В его действиях не было нарушений правил дорожного движения, которые были бы в причинно-следственной связи с ДТП", – заявил Чубенко.

Он добавил, что причиной смерти Носова стали множественные травмы жизненно важных органов.

24 декабря 2021 года адвокат потерпевших Игорь Черняк сообщил, что правоохранители завершили досудебное расследование ДТП и планируют передать дело в суд.

В прокуратуре отметили, что Харьковского обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего) и ч. 1 ст. 383 (заведомо ложное сообщение о совершении преступления).

"Кроме того, в отдельном уголовном производстве проводится досудебное расследование по факту незаконного завладения транспортным средством [ст. 289 Уголовного кодекса]. В ближайшие дни обвинительный акт будет направлен в суд", – сказал Чубенко.