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ДТП с Infiniti в Харькове. У погибшего водителя Chevrolet в крови было 3,65 промилле алкоголя

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В прокуратуре заявили, что между ДТП и алкогольным опьянением водителя Chevrolet нет связи, потому что он не нарушал правила дорожного движения
В прокуратуре заявили, что между ДТП и алкогольным опьянением водителя Chevrolet нет связи, потому что он не нарушал правила дорожного движения
Фото: khar.gp.gov.ua

В прокуратуре Харьковской области 6 января сообщили, что в крови 58-летнего водителя Chevrolet Игоря Носова, погибшего в ДТП с Infiniti, был выявлен алкоголь. Об этом рассказал пресс-секретарь прокуратуры Дмитрий Чубенко, сообщило Общественное.

"В крови погибшего обнаружено 3,65 промилле (при разрешенном максимуме в 0,2 промилле. – "ГОРДОН")", – сказал Чубенко, сославшись на данные заключения областного бюро судебно-медицинской экспертизы от 3 ноября 2021 года.

В прокуратуре отметили, что между ДТП и алкогольным опьянением водителя Chevrolet нет связи.

"Из-за смерти водитель не может быть привлечен к административной ответственности за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. В его действиях не было нарушений правил дорожного движения, которые были бы в причинно-следственной связи с ДТП", – заявил Чубенко.

Он добавил, что причиной смерти Носова стали множественные травмы жизненно важных органов.

24 декабря 2021 года адвокат потерпевших Игорь Черняк сообщил, что правоохранители завершили досудебное расследование ДТП и планируют передать дело в суд.

В прокуратуре отметили, что Харьковского обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего) и ч. 1 ст. 383 (заведомо ложное сообщение о совершении преступления).

"Кроме того, в отдельном уголовном производстве проводится досудебное расследование по факту незаконного завладения транспортным средством [ст. 289 Уголовного кодекса]. В ближайшие дни обвинительный акт будет направлен в суд", – сказал Чубенко.

Контекст:

Вечером 26 октября на перекрестке проспекта Гагарина и улицы Одесской в Харькове произошло ДТП. Infiniti, за рулем которого находился 16-летний Николай Харьковский, проезжая перекресток на высокой скорости на красный свет, врезался в автомобиль Chevrolet. В результате ДТП 58-летний водитель Chevrolet погиб на месте, трое пассажиров Infiniti – двое мужчин и 16-летняя девушка – были доставлены в больницу с тяжелыми травмами.

Полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее смерть потерпевшего) Уголовного кодекса Украины. Водителю грозит до восьми лет тюремного заключения.

Замначальника департамента патрульной полиции Украины Алексей Билошицкий сообщал, что правоохранители ранее дважды составляли админпротоколы в отношении 16-летнего водителя Infiniti. Материалы составлялись по ч. 2 ст. 126 Кодекса об административных правонарушениях (управление без водительского удостоверения) и ч. 1 ст. 122 (превышение установленных ограничений скорости движения).

По данным Newsroom, водитель Infiniti в 2019 году фигурировал в деле о хулиганстве с применением оружия. Он стрелял в посетителей супермаркета "Таврия В" из пневматического оружия. Летом 2021 года суд приговорил его к двум годам лишения свободы с испытательным сроком на год.

27 октября Харьковскому сообщили о подозрении по делу о ДТП со смертельным исходом. 28 октября Киевский райсуд Харькова избрал для Харьковского меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

Адвокат Харьковского поначалу заявляла, что ее подзащитный после ДТП был в шоке и не помнит, находился ли он за рулем иномарки. В перерыве заседания суда 27 октября, отвечая на вопросы журналиста телеканала СТБ, Харьковский фактически признал, что он был за рулем. На камеру он попросил прощения у родственников погибшего и отметил, что у машины были плохие тормоза.

29 октября пострадавшая в результате ДТП 16-летняя Елизавета Дусик, которая находилась в салоне Infiniti, рассказала правоохранителям, что автомобилем управлял Харьковский. Молекулярно-генетическая экспертиза подтвердила это.

19 ноября стало известно, что Харьковский признал свою вину. 7 декабря психиатрическая экспертиза признала его вменяемым.

Экспертиза выяснила, что в момент ДТП Infiniti ехал со скоростью 180 км/ч.

Теги: Украина, ДТП, Харьков, алкоголь, экспертиза, расследование, Игорь Черняк, подозрение, уголовное производство, Николай Харьковский
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