Оккупанты обстреляли Винницу ракетами "Калибр" из акватории Черного моря – Воздушные силы ВСУ

"Сегодня, 14 июля, около 11.00 российские оккупационные войска из акватории Черного моря нанесли удары крылатыми ракетами "Калибр" с подводной лодки фактически по центру [Винницы]", – заявил он.

По словам Игната, две ракеты уничтожили зенитно-ракетные войска ВС ВСУ.

Он отметил, что удары были нанесены по гражданским объектам.

Война России против Украины. Главное (обновляется)