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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты обстреляли Винницу ракетами "Калибр" из акватории Черного моря – Воздушные силы ВСУ

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Винницу обстреляли с акватории Черного моря
Винницу обстреляли с акватории Черного моря
Фото: EPA (иллюстративное)

Российские войска нанесли ракетные удары по Виннице 14 июля крылатыми ракетами "Калибр". Об этом сообщил спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат, видео опубликовала в Telegram пресс-служба командования ВС ВСУ.

"Сегодня, 14 июля, около 11.00 российские оккупационные войска из акватории Черного моря нанесли удары крылатыми ракетами "Калибр" с подводной лодки фактически по центру [Винницы]", – заявил он.

По словам Игната, две ракеты уничтожили зенитно-ракетные войска ВС ВСУ.

Он отметил, что удары были нанесены по гражданским объектам.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Оккупанты нанесли ракетные удары по Виннице днем 14 июля. По данным Нацполиции, три ракеты попали в здание с офисными помещениями. В ГСЧС уточняли, что произошло попадание на парковку вблизи девятиэтажного дома быта "Юбилейный". 

По последним данным Нацполиции, погибли 12 человек, около 90 пострадавших обратились за помощью в медицинские учреждения, примерно 50 из них – в тяжелом состоянии. В ГСЧС сообщили, что на 13.15 было известно о 12 погибших, среди которых младенец. В то же время, по данным спасателей, госпитализированы 14 человек.  В Офисе генпрокурора заявили о 17 погибших и нескольких десятках пострадавших.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Винница, обстрелы, война России против Украины, ракеты, Воздушные силы Украины
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