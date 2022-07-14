Оккупанты обстреляли Винницу ракетами "Калибр" из акватории Черного моря – Воздушные силы ВСУ

"Сегодня, 14 июля, около 11.00 российские оккупационные войска из акватории Черного моря нанесли удары крылатыми ракетами "Калибр" с подводной лодки фактически по центру [Винницы]", – заявил он.
По словам Игната, две ракеты уничтожили зенитно-ракетные войска ВС ВСУ.
Он отметил, что удары были нанесены по гражданским объектам.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Оккупанты нанесли ракетные удары по Виннице днем 14 июля. По данным Нацполиции, три ракеты попали в здание с офисными помещениями. В ГСЧС уточняли, что произошло попадание на парковку вблизи девятиэтажного дома быта "Юбилейный".
По последним данным Нацполиции, погибли 12 человек, около 90 пострадавших обратились за помощью в медицинские учреждения, примерно 50 из них – в тяжелом состоянии. В ГСЧС сообщили, что на 13.15 было известно о 12 погибших, среди которых младенец. В то же время, по данным спасателей, госпитализированы 14 человек. В Офисе генпрокурора заявили о 17 погибших и нескольких десятках пострадавших.