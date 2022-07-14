Число жертв российского ракетного удара по Виннице возросло до восьми, еще восемь человек пострадали – ГСЧС

"В 10.50 произошло попадание на парковку вблизи девятиэтажного Дома быта "Юбилейный". Предварительно – восемь человек погибли и восемь травмированы. Сгорели 25 автомобилей", – говорится в сообщении.
На месте удара работают 90 спасателей.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Оккупанты нанесли ракетные удары по Виннице днем 14 июля. По данным Нацполиции, три ракеты попали в здание с офисными помещениями.
Ранее было известно о двух погибших и шестерых пострадавших.
Глава Винницкой ОВА Сергей Борзов сообщил, что еще четыре ракеты над областью сбила ПВО.