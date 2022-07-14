Число жертв российского ракетного удара по Виннице возросло до восьми, еще восемь человек пострадали – ГСЧС

"В 10.50 произошло попадание на парковку вблизи девятиэтажного Дома быта "Юбилейный". Предварительно – восемь человек погибли и восемь травмированы. Сгорели 25 автомобилей", – говорится в сообщении.

На месте удара работают 90 спасателей.

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