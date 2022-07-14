"Такое не могли сделать люди, это скоты!" Зеленский рассказал в Гааге о ракетном ударе РФ по Виннице

"Винница – обычный мирный город. Крылатые ракеты попали в два общественных здания, разбиты жилые дома. В медицинском центре пожар. Горели машины, трамваи. Это дерзкий акт российского террора. Такое не могли сделать люди, это скоты! Восемь ракет, две из которых попали в центр города!" – рассказал он.
Зеленский призвал участников конференции почтить память всех погибших в результате российской агрессии с 2014 года. Президент, который перед этим говорил о сбитом в 2014 году малайзийском Boeing, отметил, что речь идет о "всех, кто был убит Россией на нашей украинской земле и в украинском небе".
Память погибших почтили минутой молчания.
Конференция проходит в Гааге (Нидерланды).
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Оккупанты нанесли ракетные удары по Виннице днем 14 июля. По данным Нацполиции, три ракеты попали в здание с офисными помещениями. В ГСЧС уточняли, что произошло попадание в парковку вблизи девятиэтажного дома быта "Юбилейный".
Удары крылатыми ракетами "Калибр" были нанесены с подводной лодки из акватории Черного моря, отметили в Воздушных силах ВСУ. Глава Винницкой ОВА Сергей Борзов сообщил, что четыре ракеты над областью сбила ПВО.
По последним данным, в результате удара погиб 21 человек, в том числе трое детей, 51 пострадавший госпитализирован, многие находятся в тяжелом состоянии.