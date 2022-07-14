"Такое не могли сделать люди, это скоты!" Зеленский рассказал в Гааге о ракетном ударе РФ по Виннице

"Винница – обычный мирный город. Крылатые ракеты попали в два общественных здания, разбиты жилые дома. В медицинском центре пожар. Горели машины, трамваи. Это дерзкий акт российского террора. Такое не могли сделать люди, это скоты! Восемь ракет, две из которых попали в центр города!" – рассказал он.

Зеленский призвал участников конференции почтить память всех погибших в результате российской агрессии с 2014 года. Президент, который перед этим говорил о сбитом в 2014 году малайзийском Boeing, отметил, что речь идет о "всех, кто был убит Россией на нашей украинской земле и в украинском небе".

Память погибших почтили минутой молчания.

Конференция проходит в Гааге (Нидерланды).

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