В Гааге открылась конференция по преступлениям РФ против Украины, к участникам обратились Зеленский и Кулеба

Как сказано в описании к трансляции, конференцию проводят глава МИД Нидерландов Вопке Хукстра, прокурор Международного уголовного суда Карим Хан и еврокомиссар по юстиции Дидье Рейндерс.

"После вторжения в Украину поступают шокирующие сообщения о грубых нарушениях международного права прав человека и международного гуманитарного права, многие из которых могут быть приравнены к основным международным преступлениям. Эти нападения причинили неисчислимые страдания, вызвали уникальное выражение поддержки коллективных действий для обеспечения того, чтобы лица, ответственные за международные преступления, включая непосредственных исполнителей и их начальников, были привлечены к ответственности", – указано в релизе. Привлечение виновных в агрессии к ответственности заявлено целью конференции.

По видеосвязи к участникам обратился президент Украины Владимир Зеленский, лично на конференцию приехала генпрокурор Украины Ирина Венедиктова.

В конференции приняли участие по видеосвязи верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Кулеба, в частности, призвал создать специальный трибунал для расследования преступления агрессии РФ против Украины и привлечения к ответственности высшего военного и политического руководства РФ.