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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Гааге открылась конференция по преступлениям РФ против Украины, к участникам обратились Зеленский и Кулеба

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Конференция проходит в Гааге
Конференция проходит в Гааге
Фото: ЕРА

14 июля в Гааге (Нидерланды) открылась онлайн-конференция Ukraine Accountability Conference, посвященная военным преступлениям России. Трансляция мероприятия ведется на YouTube-канале министерства иностранных дел Нидерландов.

Как сказано в описании к трансляции, конференцию проводят глава МИД Нидерландов Вопке Хукстра, прокурор Международного уголовного суда Карим Хан и еврокомиссар по юстиции Дидье Рейндерс.

"После вторжения в Украину поступают шокирующие сообщения о грубых нарушениях международного права прав человека и международного гуманитарного права, многие из которых могут быть приравнены к основным международным преступлениям. Эти нападения причинили неисчислимые страдания, вызвали уникальное выражение поддержки коллективных действий для обеспечения того, чтобы лица, ответственные за международные преступления, включая непосредственных исполнителей и их начальников, были привлечены к ответственности", – указано в релизе. Привлечение виновных в агрессии к ответственности заявлено целью конференции.

По видеосвязи к участникам обратился президент Украины Владимир Зеленский, лично на конференцию приехала генпрокурор Украины Ирина Венедиктова.

В конференции приняли участие по видеосвязи верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Кулеба, в частности, призвал создать специальный трибунал для расследования преступления агрессии РФ против Украины и привлечения к ответственности высшего военного и политического руководства РФ.

Контекст:

Кулеба 13 июля анонсировал свое участие в конференции, он объяснял, что спецтрибунал – это, по сути, единственная возможность привлечь высшее политическое и военное руководство РФ к ответственности за преступления против Украины.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Украина, Нидерланды, Дидье Рейндерс, Дмитрий Кулеба, расследование, Владимир Зеленский, преступление, трибунал, Жозеп Боррель, Ирина Венедиктова, Карим Хан, Вопке Хукстра
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