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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Кулеба: В этот раз, в отличие от 2014 года, мы побеждаем в информационной войне

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Кулеба: Несмотря на нарративы об усталости от войны, наши коммуникации становятся еще более мощными
Кулеба: Несмотря на нарративы об усталости от войны, наши коммуникации становятся еще более мощными
Фото: ЕРА

Украина в период полномасштабного вторжения России выигрывает у нее информационную войну. Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил 13 июля на онлайн-брифинге, который транслировали на странице МИД в Facebook.

Кулеба рассказал, что после 24 февраля для распространения правдивой информации о войне в Украине использовали официальные страницы об Украине для иностранцев в соцсетях, цифровую экосистему Ukraine.ua, а также создали сайт war.ukraine.ua

"Мы подсчитали сумму показов и охвата этих ресурсов и они впечатляют. За 140 дней полномасштабной войны экосистема Ukraine.ua охватила более 600 млн человек в мире. Из них 91 млн – в июне. И это на 21% больше, чем в мае. Несмотря на нарративы об усталости от войны, наши коммуникации становятся еще более мощными", – рассказал он. 

По словам Кулебы, Украине удается удерживать внимание людей онлайн к российской агрессии.

"Нужно работать и доносить правду и мы используем эту уникальную возможность еще и для того, чтобы объяснять миру, что такое Украина, кто такие украинцы и почему свобода – наше второе имя. Рассказываем нашу историю вместо того, чтобы ее рассказывали вместо нас. В этот раз, в отличие от 2014 года, мы побеждаем в информационной войне. Конечно, всегда будут люди за границей, которые будут верить в российскую ложь. Но в целом критическая масса людей на стороне Украины. Это большое достижение всей команды президента [Владимира] Зеленского", – добавил глава МИД. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В 2014 году Россия оккупировала украинский полуостров Крым и начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признавала своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, Украина, МИД, МИД Украины, Дмитрий Кулеба, российская агрессия, дезинформация
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