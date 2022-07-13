Кулеба: В этот раз, в отличие от 2014 года, мы побеждаем в информационной войне

Кулеба рассказал, что после 24 февраля для распространения правдивой информации о войне в Украине использовали официальные страницы об Украине для иностранцев в соцсетях, цифровую экосистему Ukraine.ua, а также создали сайт war.ukraine.ua

"Мы подсчитали сумму показов и охвата этих ресурсов и они впечатляют. За 140 дней полномасштабной войны экосистема Ukraine.ua охватила более 600 млн человек в мире. Из них 91 млн – в июне. И это на 21% больше, чем в мае. Несмотря на нарративы об усталости от войны, наши коммуникации становятся еще более мощными", – рассказал он.

По словам Кулебы, Украине удается удерживать внимание людей онлайн к российской агрессии.

"Нужно работать и доносить правду и мы используем эту уникальную возможность еще и для того, чтобы объяснять миру, что такое Украина, кто такие украинцы и почему свобода – наше второе имя. Рассказываем нашу историю вместо того, чтобы ее рассказывали вместо нас. В этот раз, в отличие от 2014 года, мы побеждаем в информационной войне. Конечно, всегда будут люди за границей, которые будут верить в российскую ложь. Но в целом критическая масса людей на стороне Украины. Это большое достижение всей команды президента [Владимира] Зеленского", – добавил глава МИД.

Война России против Украины. Главное (обновляется)