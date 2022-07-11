Кулеба об упрощении выдачи украинцам паспортов РФ: Указ свидетельствует только о захватнических аппетитах Путина

"Министерство иностранных дел Украины решительно осуждает указ президента Российской Федерации от 11 июля. [...] Это решение является очередным посягательством на суверенитет и территориальную целостность Украины, несовместимое с нормами и принципами международного права", – говорится в сообщении.
Украинские дипломаты подчеркнули, что решение Путина "подтверждает продолжение курса Кремля на захват украинских земель, уничтожение Украинского государства и принудительную ассимиляцию украинской нации".
"Паспортизация украинских граждан юридически ничтожна и не будет иметь правовых последствий для Украины. Россия же использует упрощенную процедуру выдачи паспортов для затягивания удавки на шеях жителей временно оккупированных территорий нашего государства, заставляя их участвовать в преступной деятельности оккупационных администраций и российской захватнической армии", – считают в МИД.
Появление указа Путина прокомментировал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
"Украинским гражданам не нужно путинское гражданство, а попытки навязать его силой обречены на провал. Этот указ ничтожен и свидетельствует лишь о захватнических аппетитах Путина. Я убежден, что Вооруженные силы Украины положат им конец при должной поддержке партнеров", – заявил он.
Министр призвал международное сообщество "к жесткой реакции на новые паспортные фантазии Путина – срочно предоставить Украине более тяжелое вооружение и ввести новые экономические санкции против России".
"Промедление будет только поощрять Россию к дальнейшим преступлениям против Украины и разрушению мира и безопасности в мире", – считают в МИД Украины.
Указ, подписанный Путиным 11 июля, расширяет действие решения, на основании которого российские паспорта раздавали жителям оккупированных Россией Донецкой и Луганской областей, а затем частично оккупированных Запорожской и Херсонской областей. Документ вступает в силу со дня его подписания – с 11 июля.
Упрощенная процедура позволяет получить российский паспорт без проживания в России в течение пяти лет после получения вида на жительство, не требует подтверждения наличия средств к существованию, подтверждения владения русским языком и отказа от гражданства иностранного государства.
В общем порядке решение о предоставлении гражданства принимает президент РФ, в связи с чем срок рассмотрения документов может достигать одного года, а в упрощенном порядке – органы внутренних дел в течение трех – шести месяцев.
Раздача паспортов украинцам – часть российской политики, так как Кремль среди прочего оправдывает агрессию в отношении Украины необходимостью "защиты" русскоязычного населения и российских граждан.
Кроме того, в мае Путин подписал указ об упрощенном приеме в российское гражданство украинских детей-сирот.