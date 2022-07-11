Кулеба об упрощении выдачи украинцам паспортов РФ: Указ свидетельствует только о захватнических аппетитах Путина

"Министерство иностранных дел Украины решительно осуждает указ президента Российской Федерации от 11 июля. [...] Это решение является очередным посягательством на суверенитет и территориальную целостность Украины, несовместимое с нормами и принципами международного права", – говорится в сообщении.

Украинские дипломаты подчеркнули, что решение Путина "подтверждает продолжение курса Кремля на захват украинских земель, уничтожение Украинского государства и принудительную ассимиляцию украинской нации".

"Паспортизация украинских граждан юридически ничтожна и не будет иметь правовых последствий для Украины. Россия же использует упрощенную процедуру выдачи паспортов для затягивания удавки на шеях жителей временно оккупированных территорий нашего государства, заставляя их участвовать в преступной деятельности оккупационных администраций и российской захватнической армии", – считают в МИД.

Появление указа Путина прокомментировал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Украинским гражданам не нужно путинское гражданство, а попытки навязать его силой обречены на провал. Этот указ ничтожен и свидетельствует лишь о захватнических аппетитах Путина. Я убежден, что Вооруженные силы Украины положат им конец при должной поддержке партнеров", – заявил он.

Министр призвал международное сообщество "к жесткой реакции на новые паспортные фантазии Путина – срочно предоставить Украине более тяжелое вооружение и ввести новые экономические санкции против России".

"Промедление будет только поощрять Россию к дальнейшим преступлениям против Украины и разрушению мира и безопасности в мире", – считают в МИД Украины.