Путин упростил выдачу паспортов РФ всем украинцам

Документ о раздаче паспортов РФ вступает в силу со дня его подписания – с 11 июля Фото: depositphotos.com

Указ расширяет действие решения, на основании которого российские паспорта раздавали жителям оккупированных Россией Донецкой и Луганской областей, а затем частично оккупированных Запорожской и Херсонской областей.

Документ вступает в силу со дня его подписания – с 11 июля.

Упрощенная процедура позволяет получить российский паспорт без проживания в России в течение пяти лет после получения вида на жительство, не требует подтверждения наличия средств к существованию, подтверждения владения русским языком и отказа от гражданства иностранного государства.

В общем порядке решение о предоставлении гражданства принимает президент РФ, в связи с чем срок рассмотрения документов может достигать одного года, а в упрощенном порядке – органы внутренних дел в течение трех – шести месяцев.