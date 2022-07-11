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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Путин упростил выдачу паспортов РФ всем украинцам

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Документ о раздаче паспортов РФ вступает в силу со дня его подписания с 11 июля
Документ о раздаче паспортов РФ вступает в силу со дня его подписания – с 11 июля
Фото: depositphotos.com

Российский президент Владимир Путин подписал указ, разрешающий всем гражданам Украины обращаться за российским гражданством в упрощенном порядке. Документ опубликован на российском интернет-портале правовой информации.

Указ расширяет действие решения, на основании которого российские паспорта раздавали жителям оккупированных Россией Донецкой и Луганской областей, а затем частично оккупированных Запорожской и Херсонской областей.

Документ вступает в силу со дня его подписания – с 11 июля.

Упрощенная процедура позволяет получить российский паспорт без проживания в России в течение пяти лет после получения вида на жительство, не требует подтверждения наличия средств к существованию, подтверждения владения русским языком и отказа от гражданства иностранного государства.

В общем порядке решение о предоставлении гражданства принимает президент РФ, в связи с чем срок рассмотрения документов может достигать одного года, а в упрощенном порядке – органы внутренних дел в течение трех – шести месяцев.

Контекст:

Раздача паспортов украинцам – часть российской политики, так как Кремль среди прочего оправдывает агрессию в отношении Украины необходимостью "защиты" русскоязычного населения и российских граждан.

Кроме того, в мае Путин подписал указ об упрощенном приеме в российское гражданство украинских детей-сирот.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Владимир Путин, паспорт, украинцы, война России против Украины
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