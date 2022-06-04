ЕС не признает раздачу российских паспортов на оккупированных украинских территориях – Боррель

Боррель: Россия, ее политическое руководство и все причастные к нарушениям международного права будут привлечены к ответственности Фото: EPA

"Европейский союз решительно осуждает указы президента России от 25-го и 30 мая, которыми был упрощен процесс предоставления российского гражданства и выдачи российских паспортов гражданам Украины на территории Херсонской и Запорожской областей, временно находящейся под военным контролем российских оккупационных военных, так же, как и украинским детям, лишенным родительского ухода, и недееспособным лицам из Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей", – заявил Боррель.

Европейский союз не признает эти документы, выданные в рамках агрессивной войны России против Украины, подчеркивается в заявлении.

"Европейский союз решительно осуждает любые попытки России заменить демократически избранные и легитимные украинские администрации. Европейский союз также осуждает попытки ввести российский рубль как параллельную украинской гривне валюту, а также попытки навязать российские программы и учебные материалы и изменить язык обучения в школах районов Херсонской и Запорожской областей, которые находятся под незаконным контролем российских оккупационных вооруженных сил", – подчеркнул Боррель.

Он обратил внимание, что любые попытки изменить статус частей территории Украины являются нарушением международного права, Устава ООН и Конституции Украины.

"Они еще больше подрывают суверенитет и территориальную целостность Украины и не будут признаны Европейским союзом. Россия, ее политическое руководство и все причастные к нарушениям международного права и международного гуманитарного права будут привлечены к ответственности за эти незаконные действия", – добавил высокий представитель ЕС.

Политик вновь подтвердил, что Европейский союз остается непоколебимым в своей поддержке независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины и призывает Российскую Федерацию немедленно и безоговорочно вывести все свои войска и военную технику со всей территории Украины в пределах ее международно признанных границ.

Война России против Украины. Главное (обновляется)