ЕС не признает раздачу российских паспортов на оккупированных украинских территориях – Боррель

"Европейский союз решительно осуждает указы президента России от 25-го и 30 мая, которыми был упрощен процесс предоставления российского гражданства и выдачи российских паспортов гражданам Украины на территории Херсонской и Запорожской областей, временно находящейся под военным контролем российских оккупационных военных, так же, как и украинским детям, лишенным родительского ухода, и недееспособным лицам из Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей", – заявил Боррель.
Европейский союз не признает эти документы, выданные в рамках агрессивной войны России против Украины, подчеркивается в заявлении.
"Европейский союз решительно осуждает любые попытки России заменить демократически избранные и легитимные украинские администрации. Европейский союз также осуждает попытки ввести российский рубль как параллельную украинской гривне валюту, а также попытки навязать российские программы и учебные материалы и изменить язык обучения в школах районов Херсонской и Запорожской областей, которые находятся под незаконным контролем российских оккупационных вооруженных сил", – подчеркнул Боррель.
Он обратил внимание, что любые попытки изменить статус частей территории Украины являются нарушением международного права, Устава ООН и Конституции Украины.
"Они еще больше подрывают суверенитет и территориальную целостность Украины и не будут признаны Европейским союзом. Россия, ее политическое руководство и все причастные к нарушениям международного права и международного гуманитарного права будут привлечены к ответственности за эти незаконные действия", – добавил высокий представитель ЕС.
Политик вновь подтвердил, что Европейский союз остается непоколебимым в своей поддержке независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины и призывает Российскую Федерацию немедленно и безоговорочно вывести все свои войска и военную технику со всей территории Украины в пределах ее международно признанных границ.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Указ о введении упрощенного порядка получения российского гражданства для жителей ОРДЛО президент РФ Владимир Путин подписал в мае 2019 года; в июле – указ об упрощенном получении российского гражданства для всех жителей Донецкой и Луганской областей Украины.
К июню 2021-го российские паспорта на оккупированных украинских территориях, по данным украинских властей, получили более 630 тыс. человек.
25 мая 2022 года Путин упростил выдачу российских паспортов в оккупированных районах Запорожской и Херсонской областей. Указ расширяет действие решения, на основании которого российские паспорта раздавали жителям оккупированных Россией Донецкой и Луганской областей, на Запорожскую и Херсонскую области.
В МИД Украины указ Путина назвали "юридически ничтожным", который "не будет иметь правовых последствий". Посол ЕС в Украине заявлял, что российские указы о "паспортизации" жителей временно оккупированных территорий Украины никто никогда не признает.
30 мая Путин также подписал указ об упрощении приема в российское гражданство украинских детей-сирот или оставшихся без родительской опеки. В украинском МИД его рассматривают как попытку легализовать похищение детей с территории Украины.